गर्मियों के दौरान पाचन को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें

गर्मियों में पाचन को ठीक बनाए रखना काफी जरूरी है क्योंकि इस मौसम में पाचन पर काफी दबाव पड़ता है। इसका कारण है कि गर्मियों में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और इस कारण शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर सकते हैं, जो पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं।

#1 पुदीने की चाय पुदीने की चाय पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह चाय पेट की गैस और सूजन को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा यह चाय पेट के ऐंठन को भी कम कर सकती है। पुदीने की चाय पीने से पेट की मांसपेशियां आराम करती हैं, जिससे पेट की समस्याएं दूर होती हैं। दिन में दो बार पुदीने की चाय पीने से पाचन तंत्र की कार्यक्षमता बेहतर होती है।

#2 छाछ छाछ एक प्राकृतिक पेय है, जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। यह पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है और पेट की जलन को भी कम करता है। छाछ में मौजूद पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा यह पेट की समस्याओं जैसे कब्ज और गैस को भी दूर रखता है। दिन में एक गिलास छाछ पीने से पाचन तंत्र ठीक रहता है।

#3 नींबू पानी नींबू पानी विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद तत्व पेट में एसिडिटी को कम करता है और पाचन क्रिया को संतुलित रखता है। नींबू पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा यह पेय शरीर की जलन को भी कम करता है और इसे तरोताजा महसूस कराता है। दिन में एक बार नींबू पानी पीना फायदेमंद होता है।

#4 खीरा खीरा गर्मियों की एक ताजगी भरी सब्जी है, जो पाचन क्रिया को ठंडक पहुंचाता है। इसमें मौजूद पानी की अधिक मात्रा शरीर को हाइड्रेट रखती है और पाचन क्रिया को ठीक बनाती है। खीरा खाने से पेट की जलन कम होती है और कब्ज जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। इसके अलावा खीरा शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर काम करता है। दिन में एक बार खीरा खाना फायदेमंद होता है।