सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये पौष्टिक खाद्य पदार्थ, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने और दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। सही पोषण से भरपूर नाश्ता न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि हमें ताजगी और ऊर्जा से भरपूर भी महसूस कराता है। आइए कुछ ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
#1
ओट्स
ओट्स फाइबर और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। इन्हें खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।
ओट्स में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
इन्हें पानी या दूध में पकाकर खाया जा सकता है और आप इसमें ताजे फल, मेवे या शहद मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाती हैं।
#2
दही
दही में ऐसे तत्व होते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है।
दही का नियमित सेवन करने से शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। दही में मौजूद ये गुण इसे एक पौष्टिक विकल्प बनाते हैं।
#3
फल
फल विटामिन, खनिज और ऐसे तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं।
इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होता है। रोजाना एक या दो फल खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है।
सेब, केला, संतरा और अंगूर जैसे फल नाश्ते में शामिल किए जा सकते हैं। इनका सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।
#4
नट्स
नट्स जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और लंबे समय तक भूख लगने से रोकते हैं।
इनमें ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। रोजाना थोड़ी मात्रा में नट्स खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।
इनका सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।