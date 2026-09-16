सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये पौष्टिक खाद्य पदार्थ, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

फल विटामिन, खनिज और ऐसे तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं।

इनमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होता है। रोजाना एक या दो फल खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है।

सेब, केला, संतरा और अंगूर जैसे फल नाश्ते में शामिल किए जा सकते हैं। इनका सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।