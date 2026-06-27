डाइट में शामिल करें ये सेहतमंद चीलें, आसान हैं इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
चीलें नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इन चीलों को बनाना आसान है और ये आपके दिन की शुरुआत को ऊर्जा से भर देती हैं। आइए आज हम आपको कुछ सेहतमंद चीलों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं।
#1
पालक और पनीर का चीला
पालक और पनीर का चीला एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण में कदूकस किया हुआ पनीर डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर तवे पर घी या तेल लगाकर सेंकें। यह चीला पौष्टिक होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है और इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
#2
मूंग दाल का चीला
मूंग दाल का चीला भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर उसे पीसकर उसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को तवे पर घी या तेल लगाकर सेंकें। यह चीला हल्का होने के साथ-साथ सेहत के लिए अच्छा भी है और इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
#3
सूजी का चीला
सूजी का चीला भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सूजी को दही में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि वह फूल जाएं, फिर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को तवे पर घी या तेल लगाकर सेंकें। यह चीला कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है और इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।
#4
आलू का चीला
आलू का चीला भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए उबले हुए आलू को कदूकस करके लें, फिर उसमें बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को तवे पर घी या तेल लगाकर सेंकें। यह चीला कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है और इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।