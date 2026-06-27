डाइट में शामिल करें ये सेहतमंद चीलें, आसान हैं इनकी रेसिपी

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पालक और पनीर का चीला

पालक और पनीर का चीला एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें बेसन, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण में कदूकस किया हुआ पनीर डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर तवे पर घी या तेल लगाकर सेंकें। यह चीला पौष्टिक होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है और इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।