डाइट में शामिल करें ये फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य को होगा फायदा
क्या है खबर?
फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। ये पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकते हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये कई बीमारियों के जोखिमों को कम करने में भी सहायक होते हैं। आइए कुछ ऐसे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जिनका नियमित सेवन करने से स्वास्थ्य को कई लाभ मिल सकते हैं।
#1
दही
दही एक फर्मेंटेड डेयरी उत्पाद है, जो कैल्शियम, विटामिन-B2, विटामिन-B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
यह पाचन को दुरुस्त रखने और आंत की सूजन को कम करने में मदद करता है।
दही का सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और त्वचा को निखारने में भी सहायक है। आप इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं।
#2
केफिर
केफिर दूध से बनने वाला एक प्रकार का पेय है, जिसमें दही की तुलना में अधिक लाभकारी तत्व होते हैं।
यह पेय उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिन्हें दूध से एलर्जी होती है, और इसमें सूजनरोधी, एंटी-ऑक्सीडेंट और एलर्जी से लड़ने वाले गुण होते हैं।
केफिर का सेवन पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
#3
किमची
किमची एक प्रकार की खमीर उठाई हुई सब्जियों की करी है, जो मुख्य रूप से कोरियाई खाने का हिस्सा होती है।
खमीर उठाने की प्रक्रिया से किमची में लाभकारी तत्व बनते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखने में सहायक होते हैं।
इसके अलावा किमची का सेवन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने और त्वचा को निखारने में भी मदद कर सकता है।
#4
मिसो
मिसो एक जापानी फर्मेंटेड सोयाबीन उत्पाद है, जो कैल्शियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है।
यह कई एंटी-ऑक्सीडेंट से भी समृद्ध होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मिसो का सेवन पाचन को दुरुस्त रखने और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है।
यह एक तरह का मसाला है, जिसे आप व्यंजनों पर डालकर खा सकते हैं।