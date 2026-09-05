सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये फर्मेंटेड व्यंजन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
फर्मेंटेशन एक पुरानी प्रक्रिया है, जो भोजन को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसके पोषक तत्वों को भी बढ़ाती है। यह प्रक्रिया दूध, फल, सब्जियों और अनाज पर आधारित होती है। सुबह के नाश्ते के लिए फर्मेंटेड व्यंजन चुनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे फर्मेंटेड व्यंजन, जो आपके नाश्ते को खास बना सकते हैं।
#1
इडली
इडली दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे चावल और उड़द की दाल के मिश्रण से बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए चावल और दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इस मिश्रण को फुलने के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है।
इसके बाद इसे भाप में पकाया जाता है। यह हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला नाश्ता है, जो सुबह के समय ऊर्जा प्रदान कर सकता है।
#2
डोसा
डोसा भी दक्षिण भारतीय व्यंजनों में शामिल है, जिसे इडली जैसे मिश्रण से बनाया जाता है। इसके लिए भी चावल और दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इस मिश्रण को फुलने के लिए कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है।
इसके बाद तवे पर घी या तेल लगाकर इसे फैलाया जाता है और सुनहरा होने तक पकाया जाता है। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है।
#3
ढोकला
ढोकला गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे बेसन और पानी के घोल से बनाया जाता है। इसके लिए बेसन और पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसमें नींबू का रस या दही मिलाया जाता है।
इस घोल में खाने वाला सोडा मिलाकर इसे कुछ देर ढककर रख दें। इसके बाद इस मिश्रण को घी लगे सांचे में डालकर भाप में पकाया जाता है।
अंत में इस पर तड़का लगाकर इसे हरी चटनी के साथ परोसा जाता है।
#4
पैनकेक
पैनकेक पूरे गेहूं के आटे या मैदा से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए आटे में दूध मिलाया जाता है।
इसके बाद इसमें बेकिंग सोडा मिलाकर कुछ देर के लिए ढककर रख दिया जाता है। अब तवे पर थोड़ा मक्खन गर्म करके इस घोल को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं।
अंत में इस पर शहद या मेपल सिरप डालकर परोसें। यह नाश्ते का एक मीठा और स्वादिष्ट विकल्प है।