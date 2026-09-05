सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये फर्मेंटेड व्यंजन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

ढोकला गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे बेसन और पानी के घोल से बनाया जाता है। इसके लिए बेसन और पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, फिर इसमें नींबू का रस या दही मिलाया जाता है।

इस घोल में खाने वाला सोडा मिलाकर इसे कुछ देर ढककर रख दें। इसके बाद इस मिश्रण को घी लगे सांचे में डालकर भाप में पकाया जाता है।

अंत में इस पर तड़का लगाकर इसे हरी चटनी के साथ परोसा जाता है।