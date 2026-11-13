इन सब्जियों से बनाकर पिएं ये सूप, उच्च फाइबर के साथ अन्य पोषक तत्वों से भरपूर
क्या है खबर?
सूप को खाने में शामिल करने से शरीर को भरपूर पानी मिलता है और यह पाचन को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, सूप में शामिल की जाने वाली सब्जियों का चयन सही होना चाहिए क्योंकि कुछ सब्जियां कम फाइबर वाली होती हैं, जबकि कुछ उच्च फाइबर से युक्त होती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी उच्च फाइबर वाली सब्जियों के सूप की रेसिपी बताते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#1
पालक का सूप
पालक में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को ठीक रखने में मददगार है।
इसके अलावा पालक का सूप दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की सुरक्षा करने वाले तत्वों से भरपूर होने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है।
पालक का सूप बनाने के लिए पालक को धोकर काटें, फिर एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करके उसमें लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें पालक, पानी, थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाकर इसे पकाएं, फिर पिएं।
#2
टमाटर का सूप
टमाटर में लाइकोपीन नाम का तत्व होता है, जो कई तरह की सब्जियों में नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही टमाटर में फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है।
टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को एक साथ पीस लें। अब इस मिश्रण को छानकर गैस पर पैन रखकर उसमें इसे गर्म कर लें।
अंत में सूप में नमक, काली मिर्च और थोड़ा मक्खन मिलाकर इसे गर्मागर्म पिएं।
#3
गाजर का सूप
गाजर में भी भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए यह पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा गाजर में एक खास तत्व होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन-A में बदल जाता है।
गाजर का सूप बनाने के लिए पहले गाजर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उसे उबालें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके उसमें प्याज, लहसुन और अदरक भूनें, फिर इसमें उबली गाजर और थोड़ा पानी मिलाकर इसे पकाएं, फिर सेवन करें।
#4
ब्रोकली का सूप
ब्रोकली में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक है और यह शरीर की सुरक्षा करने वाले तत्वों से भरपूर होती है, जो तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
ब्रोकली का सूप बनाने के लिए सबसे पहले ब्रोकली को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर प्याज, लहसुन और अदरक को भूनकर इसमें ब्रोकली और थोड़ा पानी मिलाकर इसे नरम होने तक पकाएं। इसके बाद सूप में नमक, काली मिर्च और क्रीम मिलाकर इसे गर्मागर्म पिएं।
#5
चुकंदर का सूप
चुकंदर में भी फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा चुकंदर में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। चुकंदर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर और टमाटर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें उबाल लें।
अब गैस पर पैन रखकर उसमें इन सामग्रियों को छानकर डालें, फिर इसमें नमक, काली मिर्च और क्रीम मिलाकर पिएं।