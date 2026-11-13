इन सब्जियों से बनाकर पिएं ये सूप, उच्च फाइबर के साथ अन्य पोषक तत्वों से भरपूर

पालक में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को ठीक रखने में मददगार है।

इसके अलावा पालक का सूप दिल को स्वस्थ रखने, शरीर की सुरक्षा करने वाले तत्वों से भरपूर होने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है।

पालक का सूप बनाने के लिए पालक को धोकर काटें, फिर एक पैन में थोड़ा मक्खन गर्म करके उसमें लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें पालक, पानी, थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाकर इसे पकाएं, फिर पिएं।