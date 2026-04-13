भोजन में शामिल करें सब्जियों से बने ये 5 अनोखे व्यंजन, मुंह में ले आएंगे पानी

भारतीय खान-पान अपनी विविधता और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें सब्जियों के व्यंजन भी खास जगह रखते हैं। हालांकि, अगर आप रोजाना एक ही तरह की सब्जी बनाते हैं तो आज हम आपको कुछ अनोखे और स्वादिष्ट सब्जी के व्यंजनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन व्यंजनों में न केवल अलग-अलग सब्जियों का उपयोग किया जाएगा, बल्कि इनके साथ कुछ खास मसाले भी डाले जाएंगे।

#1 पालक के गलौटी कबाब पालक के गलौटी कबाब एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप पराठे या नान के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर पीस लें। फिर उसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, गरम मसाला और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर तवे पर सेंकें। यह कबाब न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं, क्योंकि पालक में आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है।

#2 कच्चे केले की करी कच्चे केले की करी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और हल्का-सा उबाल लें। फिर पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा, राई, हींग, प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक मिलाकर कच्चे केले डालें और ढककर पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।

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#3 लौकी का रायता लौकी का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस कर लें और उसे पानी में उबाल लें। जब लौकी नरम हो जाए तो उसे ठंडा करके दही में मिला दें। अब इसमें भुना जीरा, नमक, काली मिर्च और हरी धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद है।

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#4 मूंगफली की सब्जी मूंगफली की सब्जी गुजरात से आने वाली एक खास सब्जी है, जिसमें मूंगफली का उपयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली को भून लें। फिर पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा, हींग, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में भुनी हुई मूंगफली डालकर थोड़ी देर पकाएं। यह सब्जी रोटी या चावल, दोनों के साथ अच्छी लगती है।