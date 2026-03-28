सुकून भरी यात्रा करने के लिए करें हरिद्वार का रुख, यहां जरूर देखें ये पर्यटन स्थल

हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख शहर है, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। यह जगह अपनी धार्मिक अहमियत के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने और गंगा स्नान करने आते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हरिद्वार में गंगा आरती का आनंद लेना और हर की पौड़ी पर स्नान करना यहां की प्रमुख गतिविधियां हैं। यहां के स्थान जरूर देखें।

#1 हर की पौड़ी हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहां गंगा आरती देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। शाम को होने वाली इस आरती का अपना एक अलग ही आकर्षण है, जो दिल को सुकून पहुंचाती है। यहां से गंगा नदी का दृश्य बेहद सुंदर है और रात में जब दीप जलाए जाते हैं तो पूरा माहौल रोशनी से जगमगा उठता है। इस स्थान पर आकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं।

#2 चंडी देवी मंदिर चंडी देवी मंदिर हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसके कारण यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है। हालांकि, इसका नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। इस मंदिर में देवी चंडी की मूर्ति स्थापित है और यहां आकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस मंदिर से पूरे हरिद्वार शहर का दृश्य देखा जा सकता है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है।

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#3 माया देवी मंदिर माया देवी मंदिर हरिद्वार का एक पुराना धार्मिक स्थल है। यह मंदिर शहर के बीचों-बीच स्थित होने के कारण यहां बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर में देवी माया की मूर्ति स्थापित है और यहां आकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस मंदिर की बनावट बहुत ही आकर्षक है और यहां का माहौल शांतिपूर्ण है। यहां आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है और उनका मन प्रसन्न रहता है।

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#4 ऋषि कुंड ऋषि कुंड हरिद्वार का एक पवित्र जलाशय है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। माना जाता है कि ऋषि मुण्ड ने यहां तप किया था और उनके श्राप से गंगा नदी का जल यहां तक पहुंचा था। इस कुंड का पानी बहुत ही ठंडा है और इसमें स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। यहां आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं।