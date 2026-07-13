महिलाओं का पसंदीदा हो रहा है 'मॉर्निंग शेड', क्या है यह नया सौंदर्य रूटीन?

सुबह उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे को धोएं। इसके लिए हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें और एक मुलायम सफाई करने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा की गंदगी और तेल को साफ कर सके।

यह कदम त्वचा को ताजगी भरा महसूस कराता है और उसे निखारता है। ध्यान रखें कि सफाई करने वाला उत्पाद आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो, ताकि यह ज्यादा कठोर न हो और आपकी त्वचा को पोषण भी मिले।