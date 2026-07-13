महिलाओं का पसंदीदा हो रहा है 'मॉर्निंग शेड', क्या है यह नया सौंदर्य रूटीन?
क्या है खबर?
आज के दौर में सभी महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल को लेकर जागरूक हो गई हैं। वे निखरी त्वचा पाने के लिए तरह-तरह के उत्पाद और उपचार अपनाती हैं। इन्हीं में से एक नया सौंदर्य रूटीन है 'मॉर्निंग शेड', जिसमें सुबह की कुछ स्वस्थ आदतें शामिल होती हैं। अगर आप भी चमकदार और मुलायम त्वचा चाहती हैं तो यह रूटीन जरूर अपनाएं। आइए हम आपको इसके बारे में अहम बातें बताते हैं।
#1
चेहरे को धोएं
सुबह उठते ही सबसे पहले अपने चेहरे को धोएं। इसके लिए हल्के गुनगुने पानी का उपयोग करें और एक मुलायम सफाई करने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करें, जो आपकी त्वचा की गंदगी और तेल को साफ कर सके।
यह कदम त्वचा को ताजगी भरा महसूस कराता है और उसे निखारता है। ध्यान रखें कि सफाई करने वाला उत्पाद आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो, ताकि यह ज्यादा कठोर न हो और आपकी त्वचा को पोषण भी मिले।
#2
टोनर लगाएं
चेहरे को धोने के बाद टोनर का उपयोग करें। टोनर त्वचा के छिद्रों को छोटा करने में मदद करता है और अतिरिक्त तेल को हटाता है।
इसके अलावा यह त्वचा की नमी को बनाए रखता है। आप रूई पर थोड़ा-सा टोनर लेकर हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं।
इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी और मुलायम महसूस होगी। यह कदम आपकी सुबह की दिनचर्या को पूरा करता है और त्वचा को निखारता है।
#3
मॉइस्चराइजर लगाएं
अब बारी आती है मॉइस्चराइजर की, जो आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है।
चाहे आपकी त्वचा तैलीय हो या सूखी, मॉइस्चराइजर का उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपकी त्वचा को पोषण देता है।
अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मॉइस्चराइजर लगाएं और इसे अच्छी तरह से त्वचा में समाने दें। यह कदम आपकी सुबह की दिनचर्या को पूरा करता है और त्वचा को निखारता है।
#4
सनस्क्रीन लगाएं
सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है।
बाहर जाने से 15 मिनट पहले अपनी त्वचा पर अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगाएं, ताकि यह पूरी तरह से त्वचा में समा जाए।
इससे आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहती है और आपको दिनभर की ताजगी मिलती है। रोजाना सनस्क्रीन लगाने से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।
#5
आंखों की देखभाल करें
आंखों के आसपास की त्वचा बहुत नाजुक होती है और वहां जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसलिए, आंखों की देखभाल करना जरूरी है।
सुबह उठते ही अपनी आंखों पर हल्के हाथों से आंखों की क्रीम लगाएं, जो आंखों को ताजगी देती है और उन्हें आराम पहुंचाती है।
इस तरह इन आसान कदमों को अपनाकर आप अपनी सुबह की दिनचर्या को सुंदरता के लिए आदर्श बना सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आपकी त्वचा हमेशा तरोताजा और स्वस्थ रहेगी।