टिंडे खाना नहीं है पसंद? इनसे बने ये व्यंजन घर के हर सदस्य को भाएंगे

टिंडे को भारतीय खान-पान में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है। इसमें विटामिन, मिनरल और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको टिंडे से बनाए जाने वाले कुछ आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और ये आपके रोजमर्रा के भोजन को और भी खास बना सकते हैं।

#1 भरवां टिंडा भरवां टिंडा एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले टिंडों को धोकर छील लें। अब इन्हें बीच से काटकर अंदर का हिस्सा निकाल दें। इसके बाद एक कटोरे में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर इस मिश्रण को तिंदों के अंदर भर दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके इन भरे हुए टिंडों को धीमी आंच पर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं। इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।

#2 तंदूरी टिंडा तंदूरी टिंडा एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टिंडों को धोकर छील लें, फिर इन्हें बीच से काटकर अंदर का हिस्सा निकाल दें। अब एक बाउल में दही, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और गरम मसाला मिलाकर इन तिंदों को मैरीनेट करें। इसके बाद इन्हें तंदूर या ओवन में पकाएं, जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।

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#3 मसालेदार टिंडा अगर आप मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो यह विधि आपके लिए है। इसके लिए सबसे पहले टिंडों को धोकर छील लें, फिर इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, सरसों के दाने और हींग डालें। इसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब कटे हुए टिंडों को डालकर नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं।

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#4 खट्टा-मीठा टिंडा खट्टा-मीठा टिंडा एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टिंडों को धोकर छील लें, फिर इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी डालें, फिर प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब कटे हुए टिंडों को डालकर नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक वे नरम न हो जाएं।