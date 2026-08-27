बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए इन 5 बीजों को डाइट में जरूर करें शामिल
क्या है खबर?
अधिकतर महिलाएं लंबे बालों की चाय रखती हैं और बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए वे महंगे उत्पादों का उपयोग करती हैं, लेकिन उनका असर देर से दिखता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे बीजों को शामिल करें, जो बालों की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए 5 ऐसे बीजों के बारे में जानते हैं।
#1
अलसी के बीज
अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक बेहतरीन स्रोत होते हैं, जो बालों की बढ़त के लिए जरूरी होते हैं। ये फैटी एसिड बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं।
इसके अलावा अलसी के बीजों में फाइबर और प्रोटीन भी होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए सलाद, स्मूदी या दही में डाल सकते हैं।
#2
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीज विटामिन-E का एक अच्छा स्रोत होते हैं, जो बालों की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।
विटामिन-E एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और बालों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाता है। ये बीज बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।
इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए सलाद, स्मूदी या दही में डाल सकते हैं। इसके अलावा इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है।
#3
चिया बीज
चिया बीज फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बीज बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं।
चिया बीज में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो बालों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए स्मूदी या दही में डाल सकते हैं।
इसके अलावा इन्हें सलाद में भी डाला जा सकता है।
#4
मेथी के बीज
मेथी के बीज प्रोटीन, आयरन, विटामिन-B6 और फोलेट से भरपूर होते हैं, जो बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बीज बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।
मेथी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए पानी में भिगोकर पीस सकते हैं या इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है।
#5
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज जिंक, आयरन, प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं।
ये बीज बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।
कद्दू के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए सलाद या दही में डाल सकते हैं।