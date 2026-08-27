बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए इन 5 बीजों को डाइट में जरूर करें शामिल

सूरजमुखी के बीज विटामिन-E का एक अच्छा स्रोत होते हैं, जो बालों की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं।

विटामिन-E एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और बालों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाता है। ये बीज बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ रहते हैं।

इन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करने के लिए सलाद, स्मूदी या दही में डाल सकते हैं। इसके अलावा इन्हें भूनकर भी खाया जा सकता है।