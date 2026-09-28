डाइट में शामिल करें ये 5 प्रोटीन युक्त दालें, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक
क्या है खबर?
दालें प्रोटीन का बेहतरीन स्त्रोत हैं। ये शाकाहारी लोगों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रोटीन की कमी से मांसपेशियों की ताकत और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत करने से लेकर बीमारियों से बचाने तक कई तरह से मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी दालों के बारे में बताते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं और इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है।
#1
मूंग दाल
मूंग दाल में प्रति 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होती है। यह दाल पचाने में आसान होती है और इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पेट को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है।
इसके अलावा इसमें सूजन को कम करने वाले गुण भी होते हैं। मूंग दाल का सेवन मधुमेह के जोखिमों को कम करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक है।
#2
मसूर दाल
मसूर दाल में प्रति 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अलावा यह आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भरपूर होती है।
मसूर दाल का सेवन शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। यह दाल आपके भोजन को पोषक तत्वों से भरपूर बनाती है।
#3
अरहर दाल
अरहर दाल में प्रति 100 ग्राम में लगभग 23 ग्राम प्रोटीन होती है। यह दाल विटामिन-A, विटामिन-B समूह और विटामिन-C से भरपूर होती है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
अरहर दाल का सेवन दिल को स्वस्थ रखने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकता है।
#4
चना दाल
चना दाल में प्रति 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होती है। यह दाल आयरन, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे खनिजों से भरपूर होती है। इसका सेवन शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह दाल आपकी सेहत को नई ऊर्जा दे सकती है।
#5
उड़द दाल
उड़द दाल में प्रति 100 ग्राम में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फोलेट जैसे खनिज भी मौजूद होते हैं। इसका सेवन दिल को स्वस्थ रखने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। यह दाल आपके भोजन का अहम हिस्सा बन सकती है।