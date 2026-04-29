सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये प्रोटीन युक्त व्यंजन, ऊर्जा और तृप्ति का मिलेगा अहसास

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन होता है। यह हमें दिन भर के लिए ऊर्जा देता है और हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने नाश्ते में प्रोटीन को शामिल करते हैं तो यह आपको लंबे समय तक तृप्ति का अहसास दिला सकता है और शरीर को मजबूती भी दे सकता है। आइए आज हम आपको 5 प्रोटीन युक्त व्यंजनों की विधि बताते हैं, जो आपके नाश्ते को पौष्टिक बना सकते हैं।

#1 मूंगफली के लड्डू पहले मूंगफली को हल्का सेंककर उसका छिलका उतार लें, फिर इसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा गुड़ और पानी डालकर गर्म करें और जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को लड्डू जैसा आकार देकर इन्हें परोसें।

#2 छोले की टिक्की पहले सूखे छोले को रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगली सुबह इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, धनिया पत्ती, पाव भाजी मसाला, नमक और थोड़ा-सा बेसन मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर इन्हें तवे पर तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। अंत में इन टिक्कियों को हरी चटनी के साथ परोसें और खाएं।

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#3 दही का शेक इसके लिए एक जार में दही, केला, शहद और बर्फ के टुकड़े डालकर अच्छे से मिलाएं। जब यह मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाए तो इसे गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी ग्रेनोला छिड़कें। अब इस शेक का आनंद लें। आप चाहें तो इसमें अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी या आम भी डाल सकते हैं। यह शेक न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है, जो आपको दिनभर ऊर्जा देगा।

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#4 मूंग दाल का चीला पहले मूंग दाल को 3-4 घंटे तक पानी में भिगोएं, फिर भीगी हुई दाल को हरी मिर्च, अदरक और नमक के साथ मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को एक कटोरे में डालकर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। इसके बाद तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर इस मिश्रण को डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। अंत में इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।