ठंड के दौरान लंच में शामिल करें ये 5 पौष्टिक व्यंजन, आसान है रेसिपी

दाल-चावल एक पारंपरिक भारतीय लंच विकल्प है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है।

इसे बनाने के लिए मूंग दाल या मसूर दाल को धोकर पका लें, फिर इसमें नमक और हल्दी मिलाकर पकाएं। इसके साथ चावल को भी पकाएं। आप इसमें हरी मिर्च, टमाटर और प्याज डालकर तड़का भी लगा सकते हैं। इस पौष्टिक व्यंजन को आप गर्मागर्म परोसें।

यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।