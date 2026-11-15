ठंड के दौरान लंच में शामिल करें ये 5 पौष्टिक व्यंजन, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
लंच के लिए सेहतमंद व्यंजन चुनना हमेशा एक अच्छा विचार होता है, खासकर जब ठंड का मौसम हो। इस मौसम में शरीर को गर्माहट देने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जो ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक भारतीय लंच व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो ठंड के दौरान आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं।
#1
दाल-चावल
दाल-चावल एक पारंपरिक भारतीय लंच विकल्प है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है।
इसे बनाने के लिए मूंग दाल या मसूर दाल को धोकर पका लें, फिर इसमें नमक और हल्दी मिलाकर पकाएं। इसके साथ चावल को भी पकाएं। आप इसमें हरी मिर्च, टमाटर और प्याज डालकर तड़का भी लगा सकते हैं। इस पौष्टिक व्यंजन को आप गर्मागर्म परोसें।
यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
#2
राजमा-चावल
राजमा-चावल उत्तर भारत का एक लोकप्रिय लंच विकल्प है, जो प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले राजमा को रातभर पानी में भिगोकर अगले दिन उबालें। फिर प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को मिलाकर ग्रेवी तैयार करें। इसमें उबले हुए राजमा डालकर धीमी आंच पर पकाएं। इसे गर्मागर्म चावल के साथ परोसें।
यह पौष्टिक व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#3
खिचड़ी
खिचड़ी एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल को धोकर भिगोएं। फिर बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू आदि को घी में भूनें। अब इसमें दाल-चावल डालकर पानी मिलाएं और नमक, हल्दी, मिर्च आदि मसाले डालें।
इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह पूरी तरह से नरम न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#4
पालक पनीर
पालक पनीर एक स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसमें पालक और पनीर दोनों शामिल होते हैं।
इसे बनाने के लिए पालक को उबालकर पीस लें, फिर इसे कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट डालें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर मसाले मिलाएं और उबाल आने दें। इसमें कटा हुआ पनीर डालें और थोड़ी देर पकने दें।
इसे गर्मागर्म रोटी या नान के साथ परोसें और खाएं।
#5
पनीर भुर्जी
पनीर भुर्जी एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले कदूकस किया हुआ पनीर लें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, प्याज, हरी मिर्च आदि डालें। अब इसमें टमाटर डालकर मसाले मिलाएं।
अंत में कदूकस किया हुआ पनीर डालकर इसे कुछ मिनट तक पकाएं। ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे रोटी या ब्रेड के साथ परोसें।