डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, शरीर को मिलेगा विटामिन-C
क्या है खबर?
विटामिन-C एक ऐसा पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है, बल्कि हमारी रोगों से लड़ने की ताकत को भी मजबूत करता है। इसके अलावा यह विटामिन आयरन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनमें विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जिससे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
#1
नींबू
नींबू विटामिन-C का एक अच्छा स्रोत है। इसका रस पानी में मिलाकर पीने से शरीर को ताजगी मिलती है और रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। नींबू का सेवन सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा नींबू का सेवन पाचन को भी बेहतर बनाता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है। नींबू का नियमित सेवन करने से आप स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करेंगे।
#2
संतरा
संतरा विटामिन-C के साथ-साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फल है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। संतरे का रस पीने से भी ताजगी मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा संतरे का सेवन करने से आप सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#3
आंवला
आंवला एक ऐसा फल है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन-C पाया जाता है। इसका सेवन करने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। आंवला का रस पीने से भी ताजगी मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा आंवला का सेवन करने से आप सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
#4
कीवी
कीवी एक अनोखा फल है, जिसमें विटामिन-C के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका नियमित सेवन करने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। कीवी का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसके अलावा कीवी का सेवन करने से आप सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#5
ब्रोकली
ब्रोकली एक सब्जी है, जिसमें विटामिन-C के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका नियमित सेवन करने से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है और त्वचा की चमक बढ़ती है। ब्रोकली का सूप पीने से भी ताजगी मिलती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा ब्रोकली का सेवन करने से आप सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।