विटामिन-C से भरपूर चीजें

डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, शरीर को मिलेगा विटामिन-C

लेखन अंजली 04:05 pm Jun 26, 202604:05 pm

क्या है खबर?

विटामिन-C एक ऐसा पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है, बल्कि हमारी रोगों से लड़ने की ताकत को भी मजबूत करता है। इसके अलावा यह विटामिन आयरन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिनमें विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जिससे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।