अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ, रहेंगे स्वस्थ

अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थों की डाइट में कई ऐसे खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से आपको कई फायदे मिल सकते हैं।

#1 पास्ता पास्ता को गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें फाइबर की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा पास्ता में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। पास्ता को अलग-अलग तरह की सब्जियों और सॉस के साथ बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और अपने स्वाद के अनुसार तैयार कर सकते हैं।

#2 हम्मस हम्मस एक प्रकार का डुबाने वाला सॉस है, जो चने से बनाया जाता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है और इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। हम्मस में मौजूद प्रोटीन मांसाहारियों को मिलने वाली प्रोटीन से बेहतर होती है। हम्मस को लहसुन, जैतून का तेल, नींबू का रस और तिल के बीज से बनाया जाता है। इसे आप सब्जियों या ब्रेड के साथ खा सकते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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#3 टेम्पेह टेम्पेह सोयाबीन से बनाया जाने वाला एक खाद्य पदार्थ है, जो प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है। इसमें प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर, विटामिन-B और कैल्शियम भी होता है। टेम्पेह को आप अलग-अलग तरह के व्यंजनों में शामिल करके खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे सब्जी या सलाद के साथ खा सकते हैं। इसे घर पर बनाने के लिए सोयाबीन को रातभर पानी में भिगोएं और फिर इसे पकाएं।

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#4 गुआकामोल गुआकामोल एक प्रकार की मेक्सिकन सॉस है, जो एवोकाडो से बनाई जाती है। यह फाइबर का अच्छा स्त्रोत है और इसमें सेहतमंद फैट्स होते हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। गुआकामोल को आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं या फिर इसे सब्जियों के साथ भी खा सकते हैं। इसे घर पर बनाने के लिए पके हुए एवोकाडो को मैश करके उसमें नींबू का रस, लहसुन और नमक मिलाएं।