छोटे बच्चों की डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ

छोटे बच्चों की डाइट में शामिल करें ये 5 खाद्य पदार्थ, मिलेगें कई फायदे

लेखन अंजली 11:27 am Nov 03, 202611:27 am

क्या है खबर?

छोटे बच्चों की डाइट में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस उम्र में बच्चों का विकास सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को संतुलित आहार दिया जाए। बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए उन्हें ऐसी चीजें खाने को दें, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों। आइए आज हम आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं।