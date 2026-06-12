मानसून में त्वचा को स्वस्थ रखने वाले खाद्य पदार्थ

मानसून से पहले त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ

लेखन अंजली 02:31 pm Jun 12, 202602:31 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि मानसून का मौसम उमस और नमी से भरा होता है, जो बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण के बढ़ने का कारण बन सकता है। हालांकि, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन आपकी त्वचा को इन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि मानसून से पहले किन खाद्य पदार्थों को अपनी खाने की सूची में शामिल करना फायदेमंद है।