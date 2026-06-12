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मानसून से पहले त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ
मानसून में त्वचा को स्वस्थ रखने वाले खाद्य पदार्थ

मानसून से पहले त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में शामिल करें ये खाद्य पदार्थ

लेखन अंजली
Jun 12, 2026
02:31 pm
क्या है खबर?

मानसून के दौरान त्वचा को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि मानसून का मौसम उमस और नमी से भरा होता है, जो बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण के बढ़ने का कारण बन सकता है। हालांकि, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन आपकी त्वचा को इन समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि मानसून से पहले किन खाद्य पदार्थों को अपनी खाने की सूची में शामिल करना फायदेमंद है।

#1

हरी सब्जियां

हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली और सहजन की पत्तियां एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकती हैं। इन सब्जियों में मौजूद आयरन और फाइबर भी त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। इनसे विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K मिलते हैं, जो त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हैं। हरी सब्जियां खाने से त्वचा को भरपूर नमी मिलती है और यह चमकदार भी बन सकती है।

#2

खीरा

खीरा एक ऐसा फल है, जो मानसून के दौरान त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। इसमें अधिक मात्रा में पानी होता है, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे ताजगी देता है। खीरे में मौजूद विटामिन-C और फायदेमंद तत्व त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा खीरे का सेवन पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है।

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#3

पपीता

पपीता एक ऐसा फल है, जो मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल कर सकता है। इसमें पपैन नामक तत्व होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। पपीते में विटामिन-A, विटामिन-C और फोलेट भी पाया जाता है, जो त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। इसके अलावा पपीते का सेवन पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है।

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#4

नींबू

नींबू विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, जो त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करता है। इसमें साइट्रिक एसिड होता है, जो त्वचा की सफाई करता है और उसे ताजगी देता है। नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से शरीर की विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और त्वचा को अंदर से साफ करता है। इसके अलावा नींबू का सेवन पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है।

#5

नारियल पानी

नारियल पानी प्राकृतिक तत्वों से भरपूर पेय है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और मानसून के दौरान होने वाली पानी की कमी से बचाता है। यह पीने में हल्का होता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। नारियल पानी में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और दिल के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।

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