लीवर को साफ करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 खाद्य पदार्थ

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हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और बथुआ आदि विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो लीवर को साफ करने में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन करने से लीवर की काम करने की क्षमता बेहतर होती है और यह जहरीले तत्वों को आसानी से बाहर निकाल सकता है। आप इन सब्जियों का सूप या सलाद बनाकर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से और भी कई फायदे मिल सकते हैं।