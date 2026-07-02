वजन घटाने के लिए नाश्ते में शामिल करें ये 5 चिया बीज से बने व्यंजन, आसान हैं बनाना
क्या है खबर?
अगर आप वजन घटाने के लिए अपने खाने में चिया बीज को शामिल करने की सोच रहे हैं, तो यह एक बढ़िया विकल्प है। यह फाइबर से भरपूर होता है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। चिया बीज का उपयोग नाश्ते में करने से आपको ऊर्जा मिलती है और यह आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। आइए चिया बीज से बनाए जाने वाले नाश्ते के कुछ आसान व्यंजनों के बारे में जानते हैं।
#1
चिया बीज के पैनकेक
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 2 चम्मच चिया के बीज और आधा कप पानी मिलाकर 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि वे फूल जाएं। अब इसमें 1 कप ओट्स का आटा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, नमक और थोड़ा दालचीनी पाउडर मिलाएं। फिर इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पैनकेक का घोल तैयार करें। एक नॉन-स्टिक तवे पर थोड़ा तेल गर्म करके इस घोल से पैनकेक बनाएं और गर्मागर्म परोसें।
#2
चिया बीज की स्मूदी
इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर में 1 चम्मच चिया के बीज, आधा केला, 1 कप दूध (या दही) और थोड़ा शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। आप चाहें तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर तुरंत पीएं। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपको ऊर्जा देंगे और पेट को भरा हुआ महसूस करवाएंगे।
#3
चिया बीज का दलिया
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी उबालें, फिर उसमें 2 चम्मच चिया के बीज डालकर 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें 1 कप ओट्स डालें और 10 मिनट तक पकाएं। इसे तब तक पकाएं जब तक कि ओट्स नरम न हो जाएं। अंत में इसमें थोड़ा दूध, शहद और अपनी पसंदीदा सूखे मेवे डालकर अच्छे से मिलाएं। आपका पौष्टिक दलिया तैयार है।
#4
चिया बीज का उपमा
सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें और सुनहरा भूनें। इसके बाद इसमें 2 चम्मच भीगे चिया के बीज डालें और 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें 1 कप भुने हुए सूजी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और नमक डालकर पकाएं। आपका स्वादिष्ट उपमा तैयार है।
#5
चिया बीज की इडली
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 2 कप इडली का घोल बनाकर उसमें 2 चम्मच भीगे चिया के बीज मिलाएं। अब इस मिश्रण को सामान्य तरीके से इडली के सांचे में डालकर भाप पर पकाएं। इडली पकने में लगभग 10-15 मिनट लगेंगे। इडली पक जाने पर उसे गर्मागर्म सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसें। यह इडली न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।