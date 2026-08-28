आंत को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में करें ये 5 बदलाव

ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन हमारी आंतों पर बुरा असर डाल सकता है।

यह अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है, जिससे पाचन कमजोर होता जाता है। इसलिए कोशिश करें कि मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें और प्राकृतिक मिठास जैसे शहद या गुड़ का उपयोग करें।

इससे न केवल आपकी आंतों की सेहत बेहतर होगी बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी।

इसके अलावा आप फल भी खा सकते हैं, जिनमें प्राकृतिक मिठास होती है।