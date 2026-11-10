फिटनेस रूटीन में जरूर शामिल करें पुश-अप्स, मिलेंगे कई फायदे

पुश-अप्स एक ऐसी कसरत है, जो मुख्य रूप से आपकी छाती, कंधे और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है।

इसके अलावा यह आपकी पीठ और पेट की मांसपेशियों पर भी असर डालती है। नियमित रूप से पुश-अप्स करने से आपकी शारीरिक ताकत में वृद्धि होती है और आप अन्य कसरत को भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं।

यह एक बेहतरीन दिल की कसरत भी है, जो आपके दिल को स्वस्थ रखती है।