नाश्ते में ओट्स से बनाकर खाएं ये 5 भारतीय व्यंजन, मिलेगा भरपूर पोषण और बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
ओट्स एक पौष्टिक अनाज है, जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। यह वजन घटाने से लेकर दिल को स्वस्थ रखने तक, कई फायदे प्रदान कर सकता है। आमतौर पर लोग ओट्स को दूध या पानी में पकाकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओट्स से कई स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको ओट्स के 5 भारतीय व्यंजन की रेसिपी बताते हैं।
#1
ओट्स उपमा
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर रवा से बनाया जाता है। हालांकि, इसे आप ओट्स से भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का भून लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ता डालें।
अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें ओट्स और पानी मिलाकर पकाएं, जब तक कि यह नरम न हो जाए।
#2
ओट्स डोसा
ओट्स डोसा बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को थोड़े पानी में भिगोकर पीस लें, फिर इस मिश्रण में बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता मिलाएं।
अब इस मिश्रण को सामान्य डोसे के घोल की तरह पतला करें। इसके बाद गर्म तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर डोसा बनाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
इस डोसे को सांभर और चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#3
ओट्स की खिचड़ी
खिचड़ी एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मूंग दाल और चावल से बनाया जाता है। हालांकि, इसे आप ओट्स से भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को भून लें, फिर एक प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, हींग और करी पत्ता डालें।
अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें भुनी मूंग दाल और ओट्स डालकर पानी मिलाएं और 2 सीटी आने तक पकाएं।
#4
ओट्स की सब्जी
सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले ओट्स को भून लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें।
अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर व लाल मिर्च पाउडर आदि जैसे मसाले डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें भुने हुए ओट्स और थोड़ा पानी मिलाकर पकाएं, जब तक कि सब्जी गाढ़ी न हो जाए। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#5
ओट्स का हलवा
हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आमतौर पर सूजी से बनाया जाता है। हालांकि, इसे आप ओट्स से भी बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले घी में ओट्स को भून लें, फिर एक पैन में दूध और चीनी मिलाकर उबालें। अब इसमें भुने हुए ओट्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए।
इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें।