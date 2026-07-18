नाश्ते में ओट्स से बनाकर खाएं ये 5 भारतीय व्यंजन, मिलेगा भरपूर पोषण और बेहतरीन स्वाद

उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर रवा से बनाया जाता है। हालांकि, इसे आप ओट्स से भी बना सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का भून लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ता डालें।

अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद इसमें ओट्स और पानी मिलाकर पकाएं, जब तक कि यह नरम न हो जाए।