रोजाना की डाइट में सूखे मेवे शामिल करना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके

स्मूदी एक बेहतरीन तरीका है अपने दिन की शुरूआत करने का और इसमें अगर आप सूखे मेवे मिला देते हैं तो यह और भी पौष्टिक हो जाती है।

इसके लिए आप अपनी पसंदीदा फल वाली स्मूदी में थोड़ा सा बादाम या अखरोट मिला सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा भी बढ़ती है।

इन तरीकों से आप आसानी से अपने रोजमर्रा के खाने में सूखे मेवों को शामिल कर सकते हैं।