रोजाना की डाइट में सूखे मेवे शामिल करना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सूखे मेवे न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है। हालांकि, बहुत से लोग इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इन्हें कैसे खाया जाए। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जिनसे आप रोजाना सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं।
#1
स्मूदी में करें शामिल
स्मूदी एक बेहतरीन तरीका है अपने दिन की शुरूआत करने का और इसमें अगर आप सूखे मेवे मिला देते हैं तो यह और भी पौष्टिक हो जाती है।
इसके लिए आप अपनी पसंदीदा फल वाली स्मूदी में थोड़ा सा बादाम या अखरोट मिला सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा भी बढ़ती है।
इन तरीकों से आप आसानी से अपने रोजमर्रा के खाने में सूखे मेवों को शामिल कर सकते हैं।
#2
सलाद का स्वाद बढ़ाएं
सलाद में सूखे मेवे डालने से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। आप अपने सलाद में बादाम, अखरोट या पिस्ता जैसे सूखे मेवों को मिला सकते हैं। इससे न केवल सलाद का स्वाद बढ़ेगा बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी बढ़ेगी।
इसके अलावा सूखे मेवों से सलाद में एक कुरकुरापन भी आता है, जो इसे और भी खास बना देता है। इस तरह का सलाद खाने से आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी।
#3
स्नैक्स के रूप में खाएं
बाहर का तला-भुना खाना छोड़कर आप सूखे मेवों को खाने के रूप में खा सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे तो कुछ बादाम या अखरोट खा लें।
ये न केवल आपको ऊर्जा देंगे बल्कि आपकी भूख को भी शांत करेंगे।
इसके अलावा आप इन्हें भूनकर या हल्का सा नमक डालकर भी खा सकते हैं, जिससे इनका स्वाद और बढ़ जाएगा।
#4
मिठाई में करें इस्तेमाल
अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो क्यों न इसे सेहतमंद ट्विस्ट दिया जाए? आप अपनी मिठाइयों जैसे हलवे, खीर या बर्फी में सूखे मेवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट बनेंगी बल्कि पौष्टिक भी होंगी।
इसके अलावा आप केक या कुकीज में भी सूखे मेवों को मिला सकते हैं, जिससे उनका स्वाद और बढ़ जाएगा और ये अधिक सेहतमंद बन जाएंगी। इस तरह आपकी मिठाइयों में एक नया ट्विस्ट आएगा।
#5
सूप और करी में मिलाएं
सूप और करी में भी सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपनी सब्जी या सूप में थोड़ा-सा काजू या बादाम डाल सकते हैं, जिससे उसका स्वाद और पौष्टिकता बढ़ जाएगी।
इस तरह आप आसानी से अपनी डाइट में सूखे मेवों को शामिल कर सकते हैं बिना किसी झंझट के।
इन तरीकों से न केवल आपका भोजन पौष्टिक बनेगा बल्कि आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी और सेहतमंद विकल्प मिलेंगे।