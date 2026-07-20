नीम के पत्तों को इन 5 तरीकों से करें अपने सौंदर्य रूटीन में शामिल, मिलेगा भरपूर फायदा

सामग्री: 10-15 नीम के पत्ते, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल (आवश्यकतानुसार)।

फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले नीम के पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसे एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

फायदा: यह त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ उसे मुलायम और चमकदार बना सकता है।