लेमनग्रास को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के तरीके

अपनी दिनचर्या में लेमनग्रास को शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 02:55 pm Aug 03, 202602:55 pm

क्या है खबर?

लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जो न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पौधा विटामिन-C, पोटाशियम और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की सफाई और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि रोजमर्रा की गतिविधियों में लेमनग्रास को कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि इसका भरपूर फायदा मिल सके।