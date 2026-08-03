अपनी दिनचर्या में लेमनग्रास को शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
लेमनग्रास एक ऐसा पौधा है, जो न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पौधा विटामिन-C, पोटाशियम और मैंगनीज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की सफाई और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि रोजमर्रा की गतिविधियों में लेमनग्रास को कैसे शामिल किया जा सकता है ताकि इसका भरपूर फायदा मिल सके।
#1
सुबह की चाय में करें शामिल
सुबह की चाय में लेमनग्रास डालने से इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं।
इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी उबालें और उसमें कुछ ताजे लेमनग्रास के पत्ते डालें। इसे 5-10 मिनट तक उबलने दें, फिर इसे छानकर पिएं।
यह चाय न केवल आपको ताजगी देती है, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है और शरीर को साफ करने में मदद करती है।
#2
खाना बनाने में करें इस्तेमाल
लेमनग्रास का इस्तेमाल आप अपने खाने में भी कर सकते हैं। यह करी, सूप और सब्जियों में एक अनोखा स्वाद जोड़ता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले लेमनग्रास के डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें अपने व्यंजन में डालें।
इससे न केवल खाने का स्वाद बढ़ेगा बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी मिलेंगे, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हैं।
#3
सुगंध चिकित्सा के लिए करें इस्तेमाल
लेमनग्रास का तेल सुगंध चिकित्सा में बहुत काम आता है। यह तनाव को कम करने और अच्छी नींद लाने में मदद करता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए एक सुगंध फैलाने वाले यंत्र में कुछ बूंदें लेमनग्रास तेल की डालें और इसे चालू कर दें।
अगर आपके पास यह यंत्र नहीं है तो एक कमरे में छिड़कने वाला घोल बना सकते हैं। इसके लिए पानी में कुछ बूंदें लेमनग्रास तेल मिलाकर बोतल में भर लें और कमरे में छिड़काव करें।
#4
त्वचा की देखभाल में सहायक
लेमनग्रास तेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा की सफाई करता है, रोमछिद्रों को खोलता है और त्वचा की चमक बढ़ाता है।
इसे इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच नारियल तेल में 2-3 बूंदें लेमनग्रास तेल मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मालिश करें, फिर गुनगुने पानी से धो लें।
यह उपाय त्वचा को ताजगी और नमी प्रदान करता है, जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।
#5
बालों की देखभाल करने वाला है
लेमनग्रास तेल बालों की देखभाल करने में भी मदद करता है।
यह सिर की खुजली को दूर करने, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और उन्हें चमकदार बनाता है।
इसके लिए एक चम्मच नारियल तेल में 2-3 बूंदें लेमनग्रास तेल मिलाएं और इसे अपने सिर की मालिश करें, फिर शैंपू से धो लें।
इस तरह आप आसानी से अपने रोजमर्रा की गतिविधियों में लेमनग्रास को शामिल कर सकते हैं और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं।