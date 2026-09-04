फिट रहने के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करें हॉकी, जानिए कैसे

हॉकी खेलने से दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। यह खेल लगातार दौड़ने और तेज दौड़ने की मांग करता है, जिससे आपके फेफड़े और दिल मजबूत होते हैं।

नियमित रूप से हॉकी खेलने से शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।

यह खेल रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।