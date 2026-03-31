गर्मियों के दौरान इन तरीकों से अपनी डाइट में शामिल करें गोंद कतीरा, मिलेंगे कई फायदे

गोंद कतीरा एक प्रकार का गोंद है, जो एक खास पेड़ से निकाला जाता है। यह आयुर्वेद में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। गोंद कतीरा के पोषक तत्व इसे गर्मियों के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। इसमें मौजूद ठंडक देने वाले गुण शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में गोंद कतीरा किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है।

#1 गोंद कतीरा का पानी बनाकर पीएं गोंद कतीरा का पानी बनाकर पीना एक सरल और असरदार तरीका है, जिससे आप अपने शरीर को ठंडक दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए गोंद कतीरा को रातभर पानी में भिगोएं और सुबह उठकर इसे छानकर पीएं। यह पेय शरीर की गर्मी को कम करता है और ताजगी का एहसास दिलाता है। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आप स्वस्थ रहेंगे।

#2 गोंद कतीरा की खीर बनाकर खाएं गोंद कतीरा की खीर एक स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर मिठाई है, जिसे आप गर्मियों में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए दूध, चीनी और गोंद कतीरा का उपयोग किया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके शरीर को ठंडक देते हैं। इसके नियमित सेवन से आपकी त्वचा भी निखरती है और आपको ऊर्जा मिलती है। इस खीर का सेवन करने से आप ताजगी महसूस करते हैं।

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#3 गोंद कतीरा की लस्सी पिएं गर्मियों में ठंडी-ठंडी लस्सी पीना किसे पसंद नहीं होता? गोंद कतीरा की लस्सी बनाकर पीना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए दही, चीनी और थोड़ा-सा गोंद कतीरा मिलाएं और अच्छे से फेंट लें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके शरीर को ठंडक देते हैं। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाती है और पेट की समस्याओं से राहत दिलाती है।

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