रोजाना के खाने में इन 5 तरीकों से शामिल करें अलसी, मिलेगा भरपूर फायदा
क्या है खबर?
अलसी एक पौष्टिक बीज है, जो ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसे अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्वादिष्ट तरीके बताते हैं, जिनसे आप अलसी को अपने खाने का हिस्सा बना सकते हैं और इसके सभी फायदे ले सकते हैं।
#1
अलसी के लड्डू बनाएं
लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अलसी के लड्डू आजमाए हैं?
इसके लिए भुने हुए बेसन में पीसी हुई अलसी मिलाकर उसमें घी डालें और गुड़ या शक्कर मिलाएं, फिर छोटे-छोटे गोले बना लें।
यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-E की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये लड्डू जरूर पसंद आएंगे।
#2
सलाद में मिलाएं
सलाद में पिसी हुई अलसी मिलाने से इसका पोषण स्तर बढ़ सकता है।
आप अपने सलाद में खीरा, टमाटर, प्याज, और ककड़ी जैसी सब्जियों के साथ थोड़ा-सा पिसी हुई अलसी डाल सकते हैं। इससे सलाद का स्वाद भी बढ़ जाएगा और यह अधिक सेहतमंद बनेगा।
अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और आपको ताजगी का एहसास दिला सकते हैं।
#3
दही में मिलाएं
दही में पिसी हुई अलसी मिलाने से इसका पोषण स्तर काफी बढ़ जाता है।
इसके लिए एक कटोरे में ताजे दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें थोड़ा-सा पिसी हुई अलसी डालकर मिला लें। आप इसमें स्वाद के लिए थोड़ा-सा नमक या भुना जीरा भी डाल सकते हैं।
यह मिश्रण न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
#4
स्मूदी में शामिल करें
स्मूदी बनाते समय उसमें थोड़ा-सा पिसी हुई अलसी डालने से इसका पोषण स्तर काफी बढ़ जाता है।
इसके लिए आप केले, पपीता, आम या किसी भी मौसमी फल को दूध या दही के साथ ब्लेंड करें, फिर इसमें थोड़ा-सा पिसी हुई अलसी डालकर फिर से ब्लेंड करें।
यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड आपके शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं।
#5
रोटी बनाते समय मिलाएं
रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा-सा पिसी हुई अलसी मिलाने से रोटियां अधिक पौष्टिक बन जाती हैं।
इसके लिए जब आप सामान्य आटा गूंथ रहे हों तो उसमें थोड़ा-सा पिसी हुई अलसी डालकर मिला लें और सामान्य तरीके से रोटी गूंथ लें।
इस प्रकार आप आसानी से अपने खाने में अलसी को शामिल कर सकते हैं और इसके सभी फायदे ले सकते हैं।