रोजाना के खाने में इन 5 तरीकों से शामिल करें अलसी, मिलेगा भरपूर फायदा

लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अलसी के लड्डू आजमाए हैं?

इसके लिए भुने हुए बेसन में पीसी हुई अलसी मिलाकर उसमें घी डालें और गुड़ या शक्कर मिलाएं, फिर छोटे-छोटे गोले बना लें।

यह लड्डू न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-E की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये लड्डू जरूर पसंद आएंगे।