मानसून के दौरान अपनी डाइट में शामिल करें सहजन, जानिए कुछ व्यंजनों की रेसिपी

सहजन का सूप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी में उबालें। उबलने के बाद इन्हें मिक्सी में पीस लें।

अब इस मिश्रण को फिर से पानी में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक पकाने के बाद गर्मागर्म सूप परोसें।

यह सूप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को गर्म रखने में मददगार है।