मानसून के दौरान अपनी डाइट में शामिल करें सहजन, जानिए कुछ व्यंजनों की रेसिपी
क्या है खबर?
सहजन एक स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है, जो मानसून के दौरान विशेष रूप से फायदेमंद है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सहजन का सेवन एक अच्छा तरीका हो सकता है। आइए आज हम आपको सहजन को डाइट में शामिल करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं, जिससे आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें।
#1
सहजन की सब्जी बनाकर खाएं
सहजन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें।
अब इसमें सहजन के टुकड़े डालकर पकाएं और नमक मिलाकर ढककर धीमी आंच पर पकने दें। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
#2
सूप बनाकर पिएं
सहजन का सूप सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी में उबालें। उबलने के बाद इन्हें मिक्सी में पीस लें।
अब इस मिश्रण को फिर से पानी में डालकर उसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक पकाने के बाद गर्मागर्म सूप परोसें।
यह सूप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को गर्म रखने में मददगार है।
#3
परांठा बनाकर खाएं
सहजन के परांठे बनाने के लिए गेहूं का आटा लें और उसमें बारीक कटी हुई सहजन की डंठल मिलाएं। अब इसमें नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर आटा गूंथ लें।
इसके बाद इस आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इन परांठों को दही या अचार के साथ खाया जा सकता है। यह नाश्ते या लंच के लिए बेहतरीन विकल्प है।
#4
करी बनाकर खाएं
सहजन करी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और मसालों का पेस्ट तैयार करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सहजन की डंठल मिलाएं। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर पकाएं।
थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें पानी डालकर ग्रेवी तैयार करें। अंत में इसे धीमी आंच पर कुछ समय तक पकाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
#5
अचार बनाकर खाएं
अचार बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को नींबू के रस, सरसों के तेल, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर धूप में सुखाएं। सूखने के बाद इन्हें कांच की बोतल में भरकर रखें।
जब ये अच्छे से पक जाएं तो इन्हें किसी भी भोजन के साथ खाया जा सकता है। इस तरह आप आसानी से अपनी डाइट में सहजन को शामिल कर सकते हैं।