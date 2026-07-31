स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को इन गतिविधियों में करें शामिल

स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को इन 5 गतिविधियों में शामिल करें, आजादी का आएगा असली मजा

लेखन अंजली 06:21 pm Jul 31, 202606:21 pm

क्या है खबर?

15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भारतीयों को आजादी के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और देश की आजादी के लिए दी गई कुर्बानी के बारे में बताएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को जरूर करनी चाहिए।