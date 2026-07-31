स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को इन 5 गतिविधियों में शामिल करें, आजादी का आएगा असली मजा
क्या है खबर?
15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भारतीयों को आजादी के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में यह जरूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और देश की आजादी के लिए दी गई कुर्बानी के बारे में बताएं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को जरूर करनी चाहिए।
#1
तिरंगा रंगोली बनाएं
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के लिए तिरंगा रंगोली बनाना एक बढ़िया गतिविधि हो सकती है।
इसके लिए आप अपने बच्चों को अलग-अलग रंगों की रेत या फिर रंगोली के पाउडर का इस्तेमाल करके भारत का तिरंगा बनाने को कह सकते हैं। इससे न केवल बच्चे देश के प्रति अपने प्यार को व्यक्त कर पाएंगे, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा उन्हें रंगोली बनाने के लिए रंगों का सही मेल चुनने की समझ भी मिलेगी।
#2
देशभक्ति से जुड़े गीत गाएं
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़े गाना बच्चों के लिए एक मजेदार गतिविधि हो सकती है।
इसके लिए आप अपने बच्चों को 'सारे जहां से अच्छा' या 'आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं' जैसे गाने गाने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को 'जय हिंद' या 'भारत माता की जय' जैसे नारे लगाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इससे उनका देश के प्रति प्यार भी बढ़ेगा।
#3
झंडा फहराएं
15 अगस्त पर तिरंगा झंडा फहराना एक अहम गतिविधि है।
इसके लिए आप अपने बच्चों को अपने घर के आंगन या फिर पार्क में ले जाएं और वहां तिरंगा झंडा फहरा दें।
इसके साथ ही उन्हें तिरंगे की महत्ता और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी बताएं। इससे बच्चे न केवल स्वतंत्रता दिवस का असली मजा ले पाएंगे, बल्कि वे देशभक्ति की भावना से भी ओतप्रोत हो जाएंगे।
#4
देशभक्ति से जुड़ा नाटक करें प्रस्तुत
स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से प्रेरित नाटक करना बच्चों के लिए एक शानदार गतिविधि हो सकती है।
इसके लिए आप अपने बच्चों को आजादी के संघर्ष पर आधारित कहानियां सुनाएं और उनसे उन पर नाटक प्रस्तुत करने को कहें। इससे बच्चे न केवल आजादी की अहमियत समझ पाएंगे, बल्कि उनकी अभिनय कला भी विकसित होगी।
इसके अलावा यह गतिविधि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी और उन्हें देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करेगी।
#5
देशभक्ति से जुड़ी फिल्म दिखाएं
स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को देशभक्ति से जुड़ी फिल्म दिखाना भी एक अच्छा विचार हो सकता है।
इसके लिए आप 'लगान', 'द लिजेंड ऑफ भगत सिंह', 'रंग दे बसंती' जैसी फिल्में चुन सकते हैं।
इन फिल्मों के माध्यम से बच्चे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सकते हैं और उनमें देशभक्ति की भावना विकसित हो सकती है।
इसके अलावा ये फिल्में बच्चों को अपने देश पर गर्व महसूस कराने में भी मददगार हो सकती हैं।