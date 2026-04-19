रोजमर्रा की डाइट में शामिल करें लौकी, बनाएं ये 5 अनोखी रेसिपी

लौकी एक ऐसी सब्जी है, जिसे अक्सर लोग उबाऊ समझते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं। हालांकि, यह पोषण का खजाना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपके खाने का स्वाद बढ़ा सकती है। आइए आज हम आपको लौकी के कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपके रोजमर्रा के खाने को खास बना देंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे।

#1 लौकी का हलवा लौकी का हलवा एक ऐसी मिठाई है, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें और उसे दूध में पकाएं। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि इसका रंग बदल न जाए और यह गाढ़ा न हो जाए। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

#2 लौकी की टिक्की लौकी की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए लौकी को कद्दूकस करें और उसमें उबले आलू, बेसन, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है।

Advertisement

#3 लौकी की खीर लौकी की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें और उसे दूध में पकाएं। जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और इसका रंग बदल न जाए। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

Advertisement

#4 लौकी का रायता गर्मियों में ठंडे-ठंडे रायते का क्या कहना! लौकी का रायता एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करें और उसे नमक लगाकर 10 मिनट छोड़ दें ताकि उसका पानी निकल जाए। फिर इसे छानकर दही में मिला दें। इसमें भुना जीरा पाउडर, हरी मिर्च, अदरक और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। यह रायता खाने के साथ-साथ पाचन के लिए भी फायदेमंद है।