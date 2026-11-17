सर्दियों में इन 5 तरीकों से अपनी डाइट में शामिल करें आंवला, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
आंवला का सेवन सर्दियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका कारण है कि यह विटामिन-C के साथ-साथ एंटी-ऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी तत्वों से भरपूर होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ त्वचा और बालों की देखभाल में भी मदद करता है। आइए आज हम आपको आंवला को डाइट में शामिल करने के कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप इसका भरपूर लाभ पा सकते हैं।
#1
आंवले का जूस बनाकर पिएं
आंवले का जूस पीना एक बेहतरीन तरीका है।
इसे बनाने के लिए ताजे आंवले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और मिक्सी में पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को छानकर उसका जूस निकाल लें। आप इस जूस में थोड़ा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो जाए।
यह जूस न केवल आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है।
#2
आंवले की चटनी बनाकर खाएं
आंवले की चटनी भी एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकती है। इसके लिए आंवले को कद्दूकस करके उसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। आप इसमें धनिये की चटनी या नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है।
इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इससे आपकी त्वचा निखरी हुई नजर आएगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।
#3
आंवले का मुरब्बा बनाएं
आंवले का मुरब्बा बनाना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इसका स्वाद और फायदे बहुत अच्छे होते हैं।
इसके लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए आंवले को चीनी या गुड़ के साथ पकाएं जब तक वह नरम न हो जाएं। ठंडा होने पर इसमें इलायची पाउडर मिलाएं। यह मुरब्बा आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है और आपकी त्वचा को चमकदार बनाती है।
इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देती है।
#4
आंवले के सिरके का करें इस्तेमाल
आंवले का सिरका भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए ताजे आंवले के टुकड़ों को सिरके में डालकर कुछ दिनों तक छोड़ दें।
कुछ दिनों बाद यह तैयार हो जाएगा। इसे सलाद ड्रेसिंग या किसी भी प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपके भोजन का स्वाद बढ़ेगा और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा।
यह सिरका आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है और आपकी त्वचा को निखारता है।
#5
आंवले की मीठी गोलियां बनाएं
आंवले की मीठी गोलियां बनाना आसान होता है और इसे कहीं भी ले जाकर खाया जा सकता है।
इसके लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए आंवले को चीनी या गुड़ के साथ पकाएं जब तक वह नरम न हो जाएं। ठंडा होने पर इसमें इलायची पाउडर मिलाएं।
इस तरह आप आसानी से अपने दैनिक आहार में इन सभी तरीकों से आंवले को शामिल कर सकते हैं।