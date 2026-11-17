आंवले की चटनी भी एक स्वादिष्ट विकल्प हो सकती है। इसके लिए आंवले को कद्दूकस करके उसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। आप इसमें धनिये की चटनी या नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है।

इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन-C आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इससे आपकी त्वचा निखरी हुई नजर आएगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।