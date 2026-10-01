सर्दियों में त्वचा को हो सकता है प्रदूषण से नुकसान, बचाव के लिए अपनाएं ये तरीके

त्वचा की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए सफाई करना जरूरी है, जिससे त्वचा अधिक चमकदार दिखती है।

हफ्ते में एक बार हल्के स्क्रब का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा की सफाई करें। इससे आपकी त्वचा को नई ऊर्जा मिलेगी और यह स्वस्थ रहेगी। ध्यान रखें कि बहुत कठोर स्क्रब का उपयोग न करें क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान हो सकता है।

हमेशा सौम्य और प्राकृतिक तत्वों से युक्त स्क्रब का चयन करें।