सर्दियों में त्वचा को हो सकता है प्रदूषण से नुकसान, बचाव के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम अपने साथ प्रदूषण का भी स्तर बढ़ा देता है और इसका त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रदूषण के कण त्वचा की प्राकृतिक चमक को छीन सकते हैं और इसे बेजान बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में प्रदूषण के दुष्प्रभावों से अपनी त्वचा को बचाकर रख सकते हैं और स्वस्थ त्वचा पा सकते हैं।
#1
रोजाना करें चेहरा धोना
प्रदूषण के कणों को दूर करने के लिए अपने चेहरे को रोजाना साफ करना जरूरी है। इसके लिए एक हल्के फेसवॉश का उपयोग करें।
सुबह और रात दोनों समय अपने चेहरे को धोएं। अगर आपका चेहरा ज्यादा गंदा हो तो हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो क्योंकि इससे त्वचा की नमी चली जाती है और यह रूखी हो सकती है।
#2
नमी बनाए रखने के उपाय
त्वचा को नमी देकर उसे सूखने से बचाना बहुत जरूरी है। दिन में दो बार मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, सुबह और रात को सोने से पहले।
इसके अलावा आप चाहें तो हफ्ते में दो बार फेस मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस मास्क त्वचा को गहराई से पोषण देता है और इसे ताजगी का एहसास दिलाता है।
#3
धूप से बचाव के लिए उपाय
सूरज की हानिकारक किरणें भी प्रदूषण का हिस्सा होती हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए रोजाना धूप से बचाव के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है।
बाहर जाने से पहले अपने चेहरे और हाथों पर सुरक्षा क्रीम लगाएं। इससे आपकी त्वचा धूप और प्रदूषण दोनों से सुरक्षित रहेगी। ध्यान रखें कि सुरक्षा क्रीम को हर कुछ घंटों में दोबारा लगाएं ताकि आपकी त्वचा पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
#4
त्वचा की सफाई
त्वचा की गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए सफाई करना जरूरी है, जिससे त्वचा अधिक चमकदार दिखती है।
हफ्ते में एक बार हल्के स्क्रब का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा की सफाई करें। इससे आपकी त्वचा को नई ऊर्जा मिलेगी और यह स्वस्थ रहेगी। ध्यान रखें कि बहुत कठोर स्क्रब का उपयोग न करें क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान हो सकता है।
हमेशा सौम्य और प्राकृतिक तत्वों से युक्त स्क्रब का चयन करें।
#5
पर्याप्त नींद लें
पर्याप्त नींद लेना भी त्वचा की सेहत के लिए अहम है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका शरीर खुद ही अपनी मरम्मत करता रहता है, जिससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करती है और बेजान नहीं लगती।
रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपनी त्वचा को प्रदूषण से सुरक्षित रख सकते हैं।