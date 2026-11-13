सर्दियों में ऐसे खाएं सरसों, मेथी और बथुआ

सर्दियों में डाइट में जरूर शामिल करें सरसों, मेथी और बथुआ, इन 5 तरीकों से बनाएं

लेखन अंजली 02:00 pm Nov 13, 202602:00 pm

क्या है खबर?

सरसों, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां सर्दियों के दौरान अपने पोषक तत्वों और सेहत के फायदों के लिए जानी जाती हैं। ये सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इनका सेवन न केवल शरीर को गर्म रखता है बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि इन सब्जियों को खाने में शामिल करने के 5 आसान तरीके क्या हैं।