सर्दियों में डाइट में जरूर शामिल करें सरसों, मेथी और बथुआ, इन 5 तरीकों से बनाएं
क्या है खबर?
सरसों, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां सर्दियों के दौरान अपने पोषक तत्वों और सेहत के फायदों के लिए जानी जाती हैं। ये सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इनका सेवन न केवल शरीर को गर्म रखता है बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि इन सब्जियों को खाने में शामिल करने के 5 आसान तरीके क्या हैं।
#1
सरसों का साग बनाकर करें सेवन
सरसों का साग एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे बनाना बहुत आसान है।
इसे बनाने के लिए सरसों की पत्तियों को धोकर काट लें, फिर इन्हें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ पकाएं।
इसके बाद इसमें बेसन मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। इसे मक्खन या घी के साथ गर्म रोटी के साथ परोसें।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है।
#2
मेथी की मक्की की रोटी
मेथी की मक्की की रोटी सर्दियों में खाने का एक बेहतरीन तरीका है।
इसे बनाने के लिए मक्के का आटा लें और उसमें बारीक कटी हुई मेथी, नमक, अजवाइन और थोड़ी-सी दही मिलाएं। अब इस मिश्रण को गूंधकर छोटी-छोटी लोइयां बना लें और तवे पर सेंक लें।
इसे मक्खन या घी के साथ परोसें। यह रोटी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है।
#3
बथुआ का परांठा
बथुआ का परांठा एक पौष्टिक नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई बथुआ, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा तेल मिलाकर आटा गूंध लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।
यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
#4
सरसों-मसाले का सूप
सरसों-मसाले का सूप सर्दियों में पीने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले सरसों की पत्तियों को बारीक काट लें और प्याज, लहसुन, अदरक के साथ भूनें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मिलाएं, फिर इसमें पानी डालकर उबालें। जब यह अच्छी तरह पक जाए तो इसे गर्मागर्म परोसें।
यह सूप आपके शरीर को गर्माहट देगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा।
#5
मेथी-बथुआ का रायता
मेथी-बथुआ का रायता एक पौष्टिक और ताजगी भरा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप दही के साथ मिला सकते हैं।
इसके लिए दही में बारीक कटी हुई मेथी और बथुआ मिलाएं, फिर इसमें नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा-सा हरा धनिया डालें। इसे ठंडा-ठंडा परोसें।
यह रायता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है।