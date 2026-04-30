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गर्मियों में इन 5 जंक फूड से बनाएं दूरी, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर
गर्मियों में इन जंक फूड से बनाएं दूरी

गर्मियों में इन 5 जंक फूड से बनाएं दूरी, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

लेखन अंजली
Apr 30, 2026
01:13 pm
क्या है खबर?

गर्मियों में जंक फूड का सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जंक फूड की सामग्री के कारण शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिसके कारण गर्मियों में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जंक फूड के बारे में बताते हैं, जिनका गर्मियों में सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि इनसे शरीर का तापमान और भी बढ़ सकता है।

#1

पिज्जा

पिज्जा एक ऐसा फास्ट फूड है, जो अक्सर बच्चों और बड़ों की पसंद होता है। हालांकि, गर्मियों में इसका सेवन करने से बचें। इसका कारण है कि पिज्जा में भारी चीजें होती हैं, जो गर्मियों में पचाने में काफी दिक्कत हो सकती हैं। इसके अलावा पिज्जा में ज्यादा कैलोरी और वसा होती है, जो गर्मियों में शरीर को अतिरिक्त गर्म कर सकती हैं। यह शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है और सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

#2

बर्गर

बर्गर भी एक लोकप्रिय फास्ट फूड है, लेकिन गर्मियों में इसका सेवन करने से बचें। बर्गर में ज्यादा वसा और कैलोरी होती हैं, जो शरीर को गर्म कर सकती हैं और पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकती हैं। इसके अलावा बर्गर के तले हुए आलू भी होते हैं, जो शरीर को अधिक गर्म कर सकते हैं। यह गर्मियों में सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

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#3

चिप्स

चिप्स एक ऐसा स्नैक है, जिसे लोग अक्सर सिनेमा हॉल या बाहर जाते समय खाते हैं। हालांकि, चिप्स में ज्यादा नमक और वसा होती है, जो शरीर को गर्म कर सकती हैं। इसके अलावा चिप्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। गर्मियों में चिप्स खाने से शरीर में जलन हो सकती है और पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है।

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#4

ठंडे पेय

ठंडे पेय में ज्यादा शक्कर होती है, जो शरीर को गर्म कर सकती है और पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकती है। इसके अलावा ठंडे पेय में मौजूद कृत्रिम रंग और फ्लेवर भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। गर्मियों में ठंडा पेय पीने से शरीर में जलन हो सकती है और पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है।

#5

फ्रेंच फ्राइज

फ्रेंच फ्राइज एक ऐसा स्नैक है, जिसे लोग अक्सर बाहर जाते समय खाते हैं। हालांकि, फ्रेंच फ्राइज में ज्यादा वसा होती है, जो शरीर को गर्म कर सकती हैं और पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज को तलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्मियों में फ्रेंच फ्राइज खाने से शरीर में जलन हो सकती है और पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है।

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