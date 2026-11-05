ठंडे मौसम में इन 5 सेहतमंद सूप को बनाकर पिएं, आसान हैं रेसिपी

मशरूम का सूप बनाने के लिए मशरूम, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी लें। प्याज, लहसुन और अदरक को कढ़ाई में हल्का भूनें, फिर कटे हुए मशरूम डालें और इन्हें नरम होने तक पकाएं।

अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर वापस कढ़ाई में डालकर उबालें। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाकर गर्मागर्म परोसें।

यह सूप शरीर को साफ रखने वाले तत्वों और विटामिन-D से भरपूर होता है।