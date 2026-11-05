ठंडे मौसम में इन 5 सेहतमंद सूप को बनाकर पिएं, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
सर्दियों में सूप का सेवन गर्माहट के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। यह शरीर को हाइड्रेशन देता है और पोषक तत्व प्रदान करता है। सूप में शामिल सब्जियां और मसाले शरीर को गर्माहट देने में मदद करते हैं। आइए 5 ऐसे सूप की रेसिपी जानते हैं, जिनका सेवन ठंडे मौसम में करना सेहत के लिए लाभकारी होता है।
#1
पालक का सूप
पालक का सूप बनाने के लिए पालक, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी लें।
सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को कढ़ाई में हल्का भूनें, फिर उसमें धोकर काटा हुआ पालक डालें और इसे नरम होने तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर वापस कढ़ाई में डालकर उबालें। इसमें नमक और काली मिर्च मिलाकर गर्मागर्म परोसें। यह सूप आयरन और विटामिन-A से भरपूर होता है।
#2
टमाटर का सूप
टमाटर का सूप बनाने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन और थोड़ा पानी लें। प्याज और लहसुन को कढ़ाई में हल्का भूनें, फिर कटे हुए टमाटर डालें और इन्हें नरम होने तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर वापस कढ़ाई में डालकर उबालें। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
यह सूप विटामिन-C और शरीर को साफ रखने वाले तत्वों से भरपूर होता है।
#3
गाजर का सूप
गाजर का सूप बनाने के लिए गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी लें। प्याज, लहसुन और अदरक को कढ़ाई में हल्का भूनें, फिर कटे हुए गाजर डालें और इन्हें नरम होने तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर वापस कढ़ाई में डालकर उबालें। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
यह सूप विटामिन-A और रेशे से भरपूर होता है।
#4
मशरूम का सूप
मशरूम का सूप बनाने के लिए मशरूम, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी लें। प्याज, लहसुन और अदरक को कढ़ाई में हल्का भूनें, फिर कटे हुए मशरूम डालें और इन्हें नरम होने तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर वापस कढ़ाई में डालकर उबालें। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
यह सूप शरीर को साफ रखने वाले तत्वों और विटामिन-D से भरपूर होता है।
#5
पत्तागोभी का सूप
पत्तागोभी का सूप बनाने के लिए पत्तागोभी, प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा पानी लें। प्याज, लहसुन और अदरक को कढ़ाई में हल्का भूनें, फिर कटे हुए पत्तागोभी डालें और इन्हें नरम होने तक पकाएं।
अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर वापस कढ़ाई में डालकर उबालें। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चीनी मिलाकर गर्मागर्म परोसें।
यह सूप फाइबर और शरीर को साफ रखने वाले तत्वों से भरपूर होता है।