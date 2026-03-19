बदलते मौसम में इन 5 तरीकों से बढ़ा सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, नहीं होंगे बीमार

बदलते मौसम में तापमान में अचानक बदलाव से कई लोग बीमार हो जाते हैं, खासकर वसंत के अंत और गर्मियों के आगमन के दौरान होने वाले तापमान में उतार-चढ़ाव सबसे अधिक होता है। इस दौरान इन्फ्लूएंजा, मौसमी एलर्जी, सर्दी-खांसी और बुखार जैसी बीमारियां अधिक फैलती हैं। हालांकि, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

#1 गर्म पानी पिएं बदलते मौसम के दौरान गर्म पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। गर्म पानी पीने से शरीर में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा गर्म पानी पीने से गले में खराश और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएं। यह एक आसान उपाय है जो आप नियमित रूप से अपना सकते हैं।

#2 खाने-पीने पर ध्यान दें खाने-पीने पर ध्यान देना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके लिए हरी चाय, अदरक, लहसुन, हल्दी, तुलसी और आंवला जैसी चीजों को अपने भोजन में शामिल करें। ये चीजें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होती हैं और विटामिन-C तथा विटामिन-D का अच्छा स्रोत होती हैं। ये गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।

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#3 योग और एक्सरसाइज करें योग और एक्सरसाइज करना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे असरदार और आसान तरीका है। इसके लिए रोजाना कुछ मिनट योगाभ्यास करें और साथ ही कार्डियो, स्ट्रेंथ, मैट्रोक्स, एरोबिक्स, पुश-अप्स, प्लैंक, स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज को शामिल करें। इससे आपका शरीर पसीना निकालेगा, जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगा।

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#4 अच्छी नींद लें अच्छी नींद भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। नींद के दौरान शरीर खुद को ठीक करने और रीसेट करने का काम करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए खुद को तनाव से दूर रखें और 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लें। इसके लिए सोने और जागने का एक समय तय करें।