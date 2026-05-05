मानसून के दौरान इन 5 आदतों को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा, बढ़ेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता

मानसून के दौरान नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। ये कीटाणु हमारे शरीर को कमजोर करके फ्लू, डेंगू, मलेरिया और फूड प्वाइजनिंग जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं।

#1 सुबह की सैर करें सुबह की सैर न केवल आपको ताजगी देती है, बल्कि यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। जब आप सुबह के समय बाहर निकलते हैं तो ताजा हवा और सूरज की रोशनी आपके शरीर में विटामिन-D का उत्पादन बढ़ाती है, जो आपके शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह आपको मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करती है, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय रह सकते हैं।

#2 संतुलित आहार अपनाएं आपका खाना भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अपने भोजन में विटामिन-C और विटामिन-D से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें जैसे संतरा, कीवी, पालक, ब्रोकोली आदि। इसके अलावा प्रोटीन से भरपूर खाना जैसे दालें, चना, राजमा, छोले आदि भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें ताकि आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें और वह बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके।

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#3 हाइड्रेटेड रहें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। मानसून के दौरान चाय या कॉफी की बजाय नींबू पानी, नारियल पानी या ताजे फलों का रस पीने की कोशिश करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहने से आपकी त्वचा भी स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है।

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#4 साफ-सफाई का रखें ध्यान मानसून में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन-पानी से धोना सुनिश्चित करें, खासकर खाने से पहले और बाद में। इसके अलावा बाहर से घर लौटने पर अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही अपने नाखूनों को साफ रखें और उन्हें काटते रहें ताकि किसी भी तरह के कीटाणु आपके शरीर में न घुस सकें।