कीड़े के काटने पर इन संकेतों को नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

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सांस लेने में दिक्कत होना

अगर आपको किसी कीड़े ने काटा है और इसके बाद आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। यह स्थिति अचानक होने वाली एलर्जी का कारण बन सकती है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। ऐसे में तुरंत अस्पताल जाएं या एम्बुलेंस बुलाएं। डॉक्टर की सलाह लें और उपचार करवाएं। समय रहते इलाज कराने से आप इस समस्या से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।