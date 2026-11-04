दौड़ से जुड़े इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज, हो सकता है खतरनाक

दौड़ के दौरान सांस लेने में परेशानी होना एक बड़ा संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

अगर आपको दौड़ते समय सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है या आपको सांस फूल रही है तो तुरंत रुक जाएं और अपनी सेहत की जांच करवाएं।

यह संकेत बता सकता है कि आपके दिल पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जो खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी परेशानी को गंभीरता से लें।