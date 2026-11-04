दौड़ से जुड़े इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज, हो सकता है खतरनाक
क्या है खबर?
हाल ही में एक मामला सामने आया है कि हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में पूरी मैराथन पूरी करने के कुछ ही समय बाद एक 36 वर्षीय IBM सॉफ्टवेयर इंजीनियर अचानक गिर पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। अगर आप भी दौड़ के शौकीन हैं तो इन 5 संकेतों को नजरअंदाज न करें क्योंकि ये संकेत आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं।
#1
सांस लेने में परेशानी होना
दौड़ के दौरान सांस लेने में परेशानी होना एक बड़ा संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगर आपको दौड़ते समय सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है या आपको सांस फूल रही है तो तुरंत रुक जाएं और अपनी सेहत की जांच करवाएं।
यह संकेत बता सकता है कि आपके दिल पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जो खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी परेशानी को गंभीरता से लें।
#2
सीने में दर्द होना
अगर आपको दौड़ते समय सीने में दर्द महसूस हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यह एक बहुत ही जरूरी संकेत हो सकता है कि आपके दिल पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है।
सीने में दर्द का मतलब हो सकता है कि आपके दिल की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं या उसमें कोई समस्या हो रही है। इसलिए अगर आपको दौड़ते समय सीने में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
बहुत अधिक थकान महसूस होना
दौड़ते समय बहुत ज्यादा थकान महसूस होना भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है।
अगर आपको दौड़ते समय ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है या आपका दिल कमजोर हो रहा है।
इसलिए अगर आपको दौड़ते समय ज्यादा थकान महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
#4
चक्कर आना या बेहोश होना
दौड़ते समय चक्कर आना या बेहोश होना एक गंभीर संकेत हो सकता है।
अगर आपको दौड़ते समय चक्कर आता है या आप बेहोश हो जाते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या आपका दिल कमजोर हो रहा है।
इसलिए अगर आपको दौड़ते समय चक्कर आता है या आप बेहोश हो जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
#5
बहुत ज्यादा पसीना आना
दौड़ते समय बहुत ज्यादा पसीना आना भी एक जरूरी संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है या आपका दिल कमजोर हो रहा है।
अगर आपको दौड़ते समय बहुत ज्यादा पसीना आता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है या आपका दिल कमजोर हो रहा है।
इसलिए अगर आपको दौड़ते समय बहुत ज्यादा पसीना आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।