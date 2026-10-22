इन 5 संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, डॉक्टर से मिलना है जरूरी
क्या है खबर?
कई लोग स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और जब समस्या बढ़ जाती है तो उन्हें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। हालांकि, कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने से पहले ही डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि किसी गंभीर समस्या से बचा जा सके।
#1
लंबे समय से खांसी का रहना
अगर आपको काफी समय से खांसी हो रही है तो यह लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।
आमतौर पर खांसी होने पर लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
यहां यह भी जरूरी है कि खांसी के कारणों का पता लगाया जाए क्योंकि कुछ बीमारियों के कारण भी खांसी होती है।
बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी खांसी के कारणों का पता लगाएं।
#2
सांस लेने में दिक्कत होना
अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे हल्के में न लें। इस तरह की समस्या फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है।
इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे शरीर के अन्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं।
अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय या किसी भी अन्य शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस फूलने जैसी समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
सीने में दर्द होना
आमतौर पर सीने में दर्द को दिल के दौरे से जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है।
हालांकि, अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें।
डॉक्टर आपकी जांच करने के बाद ही आपको इस दर्द का कारण बताएंगे। इसके बाद आप सही इलाज कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सीने में दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।
#4
अचानक वजन का घटना
अगर आपका वजन बिना किसी बदलाव के आहार में कमी या एक्सरसाइज किए हुए भी कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
आमतौर पर लोग वजन घटाने को अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर वजन घटने की वजह बीमारी है तो यह अच्छा नहीं है।
इस तरह के वजन घटने को मेडिकल भाषा में बिना प्रयास के वजन घटना कहा जाता है। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
आंखों की रोशनी का कम होना
आमतौर पर बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, लेकिन अगर आप उम्र के हिसाब से कम रोशनी देख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें।
अगर आपको अचानक से देखने की क्षमता में गिरावट का अनुभव हो रहा है या आंखों में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।