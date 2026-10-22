ये संकेत मिलने पर डॉक्टर को दिखाएं

इन 5 संकेतों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, डॉक्टर से मिलना है जरूरी

लेखन अंजली 10:09 am Oct 22, 202610:09 am

क्या है खबर?

कई लोग स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और जब समस्या बढ़ जाती है तो उन्हें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। हालांकि, कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने से पहले ही डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि किसी गंभीर समस्या से बचा जा सके।