घर पर अकेले हैं और हार्ट अटैक जैसा महसूस हो रहा है तो अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
दिल की बीमारी भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता है। यह जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक (दिल का दौरा) अचानक किसी को भी हो सकता है, खासकर जब आप घर पर अकेले हों। ऐसे समय पर सही कदम उठाना बेहद अहम होता है ताकि आप सही रह सकें। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
#1
घबराएं नहीं, शांत रहें
अगर आपको लगता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो सबसे पहले घबराएं नहीं।
शांत रहने की कोशिश करें और गहरी सांस लें। इससे आपका रक्तचाप नियंत्रित रहेगा और आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे।
घबराहट से दिल की धड़कन बढ़ सकती है, जो स्थिति को और बिगाड़ सकती है। शांत रहकर आप सही निर्णय ले पाएंगे और जरूरत पड़ने पर जल्दी मदद भी ले सकेंगे।
#2
डॉक्टर से संपर्क करें
अगर आपको लगता है कि दिल का दौरा पड़ने का खतरा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें या एंबुलेंस बुलाएं। आजकल कई मोबाइल ऐप्स हैं, जो आपको बिना समय गंवाए डॉक्टर से जोड़ सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने पास मौजूद आपातकालीन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इससे आपको सही दिशा-निर्देश मिलेंगे और आप सही समय पर अस्पताल पहुंच सकेंगे।
#3
असुविधा के लक्षण पहचानें
दिल का दौरा होने पर सीने में जलन, सांस लेने में कठिनाई, हाथों में दर्द या असुविधा जैसी कई लक्षण हो सकते हैं।
इन लक्षणों को पहचानें और अगर ये लगातार 5 मिनट से अधिक समय तक बने रहें तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या एंबुलेंस बुलाएं।
सही समय पर कदम उठाने से आपकी जान बच सकती है और आपको सही इलाज मिल सकता है।
#4
खुद से इलाज करने की कोशिश न करें
दिल का दौरा आने पर खुद से इलाज करने की कोशिश न करें। एस्पिरिन या किसी अन्य दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
गलत दवा लेने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का ही सेवन करें और उनकी सलाह पर अमल करें।
खुद से इलाज करने की बजाय सही मार्गदर्शन लेना अधिक सुरक्षित होगा। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा और आप जल्द ही ठीक हो सकेंगे।
#5
पहले से रखें तैयारी
अगर आपके परिवार में किसी को पहले से ही दिल की बीमारी है तो पहले से ही तैयारी रखें जैसे कि घर में दवाइयां होना, डॉक्टर के नंबर होना आदि।
इसके अलावा अपने दोस्तों या पड़ोसियों को भी इस बारे में जानकारी दें ताकि जरूरत पड़ने पर वे आपकी मदद कर सकें। इस तरह आप दिल के दौरे जैसी गंभीर स्थिति में बेहतर तरीके से तैयार रह सकते हैं और समय रहते मदद पा सकते हैं।