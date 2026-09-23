घर पर अकेले हैं और हार्ट अटैक जैसा महसूस हो रहा है तो अपनाएं ये तरीके

दिल का दौरा आने पर खुद से इलाज करने की कोशिश न करें। एस्पिरिन या किसी अन्य दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।

गलत दवा लेने से आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का ही सेवन करें और उनकी सलाह पर अमल करें।

खुद से इलाज करने की बजाय सही मार्गदर्शन लेना अधिक सुरक्षित होगा। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा और आप जल्द ही ठीक हो सकेंगे।