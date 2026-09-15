ऑनलाइन हेयर स्ट्रेटनर खरीदने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

हेयर स्ट्रेटनर खरीदते समय सबसे पहले उसके प्लेट्स के मटेरियल पर ध्यान दें। टाइटेनियम, सिरेमिक और टूरमलाइन जैसे मटेरियल सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये गर्मी को समान रूप से फैलाते हैं और बालों को जलने से बचाते हैं।

सिरेमिक प्लेट्स बालों को चिकना रखने में मदद करते हैं, जबकि टाइटेनियम प्लेट्स जल्दी गर्म होते हैं और लंबे समय तक गर्म रहते हैं।

टूरमलाइन प्लेट्स भी अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि ये बालों को चमकदार बनाते हैं।