कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं तो बैग में इन 5 चीजों को जरूर रखें

प्राकृतिक माहौल में चोट लगना या बीमार होना आम बात है इसलिए एक अच्छी तरह से तैयार प्राथमिक उपचार का सामान अपने साथ रखें।

इसमें पट्टी, घाव साफ करने का लिक्विड, दर्द की दवाईयां, बैंडेज आदि शामिल होने चाहिए।

इसके अलावा एलर्जी के लिए दवाई भी रखें, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में काम आ सकती हैं।

अगर आपके पास कोई खास दवा है तो उसे भी साथ रखें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप तुरंत उपचार कर सकें।