अगर सामान्य नींबू पानी पीते-पीते बोर हो गए हैं तो इन तरीकों से बनाएं इसे मजेदार

नींबू पानी में ताजगी और ठंडक देने के लिए इसमें पुदीने के कुछ पत्ते डालें। पुदीने की खुशबू और स्वाद इसे और भी मजेदार बना देगा।

इसके लिए एक गिलास पानी में एक नींबू का रस निचोड़ें और उसमें कुछ पुदीने के ताजे पत्ते डालें। इसे कुछ मिनट के लिए ठंडा होने दें, फिर इसका आनंद लें।

यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन को बेहतर बनाने और पेट को ठंडक देने में भी मदद करता है।