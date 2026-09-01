आपकी कार बाढ़ के पानी में फंस जाए तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी कार पानी में फंस गई है तो तुरंत ही इंजन बंद कर दें। इंजन चालू रखने से पानी इंजन के हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिससे इंजन खराब हो सकता है।

इसके अलावा इंजन चालू रखने से पानी के अधिक दबाव से बिजली से जुड़े हिस्सों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले इंजन को बंद कर दें और फिर मदद के लिए फोन करें या किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें।