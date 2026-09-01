आपकी कार बाढ़ के पानी में फंस जाए तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
बाढ़ के दौरान सड़कें अक्सर पानी से भर जाती हैं और ऐसी स्थिति में अगर आपकी कार पानी में फंस जाती है तो घबराएं नहीं। इस स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ अहम सुझाव देंगे, जो आपको ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेंगे और आपकी कार को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करेंगे।
#1
कार की लाइट्स का करें इस्तेमाल
अगर आपकी कार बाढ़ के पानी में फंस गई है तो चेतावनी लाइट्स का उपयोग करें। इससे लोग आपकी कार का पता लगा सकते हैं।
इसके अलावा चेतावनी लाइट्स से आपकी कार को सड़क पर चलती अन्य गाड़ियों के चालक को भी मदद मिलती है कि कार जलमग्न है।
ऐसे में अगर आपकी कार बाढ़ के पानी में फंस जाती है तो चेतावनी लाइट्स का उपयोग करना न भूलें।
#2
इंजन बंद करें
अगर आपकी कार पानी में फंस गई है तो तुरंत ही इंजन बंद कर दें। इंजन चालू रखने से पानी इंजन के हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिससे इंजन खराब हो सकता है।
इसके अलावा इंजन चालू रखने से पानी के अधिक दबाव से बिजली से जुड़े हिस्सों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले इंजन को बंद कर दें और फिर मदद के लिए फोन करें या किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें।
#3
दरवाजे खोलने का न करें प्रयास
जब आपकी कार बाढ़ के पानी में फंस जाए तो दरवाजे खोलने का प्रयास न करें क्योंकि इससे पानी अंदर आ सकता है और आपकी कार खराब हो सकती है।
बेहतर होगा कि आप खिड़की खोलने की कोशिश करें ताकि थोड़ी हवा मिल सके और आप अंदर से मदद मांग सकें।
अगर पानी काफी गहरा हो तो खिड़की भी न खोलें और सिर्फ मदद आने का इंतजार करें या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर जाएं।
#4
मोबाइल फोन का करें सही उपयोग
अगर आपकी कार बाढ़ के पानी में फंस गई है तो मोबाइल फोन का सही उपयोग करें। सबसे पहले अपने परिवार या दोस्तों को सूचित करें कि आप सुरक्षित हैं और मदद की जरूरत है।
इसके बाद स्थानीय प्रशासन या पुलिस को फोन करें और उन्हें अपनी स्थिति बताएं। अगर संभव हो तो सोशल मीडिया का भी सहारा लें ताकि आपकी स्थिति लोगों तक पहुंच सके और आपको जल्दी मदद मिल सके।
#5
धैर्य रखें और मदद का करें इंतजार
इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप धैर्य रखें और जल्दबाजी न करें। घबराहट में कई बार गलत निर्णय ले लिए जाते हैं, जो आपकी स्थिति को और खराब कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप शांत रहें और सरकारी सहायता या किसी अन्य वाहन की मदद आने तक इंतजार करें।
इन सरल लेकिन प्रभावी सुझावों को अपनाकर आप अपनी कार को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।