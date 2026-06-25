मधुमेह से दूर रहना चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 आदतें, जीवनशैली रहेगी स्वस्थ
क्या है खबर?
मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी या कामकाज में आई गड़बड़ी के कारण होती है। इस बीमारी से बचने के लिए सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि कुछ स्वस्थ आदतें भी जरूरी हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मधुमेह से दूर रह सकते हैं और जीवनशैली को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।
#1
रोजाना करें हल्की कसरत
रोजाना हल्की कसरत करने से न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन के कामकाज में आई गड़बड़ी भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप रोजाना 30 मिनट टहलने, योग या फिर कोई हल्की कसरत कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घर पर ही 15 से 20 मिनट व्यायाम कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको कोई समस्या है तो कसरत करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
#2
खाने-पीने का रखें ध्यान
खाने-पीने का ध्यान रखना भी मधुमेह से दूर रहने के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा तले हुए और शक्कर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें। साथ ही धूम्रपान और शराब जैसी चीजों से भी दूरी बनाकर रखें। मधुमेह से दूर रहने के लिए खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें।
#3
तनाव को रखें दूर
तनाव भी मधुमेह होने का एक कारण हो सकता है, इसलिए इससे दूर रहने के लिए योग, ध्यान या फिर कोई अन्य तरीका अपनाएं। इसके अलावा अपने कामों को समय पर पूरा करें ताकि आपको तनाव न हो। इसके साथ ही अपने शौक पूरे करें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और तनाव भी दूर होगा। खुद को खुश रखने के लिए छोटे-छोटे प्रयास करें।
#4
पर्याप्त नींद लेना है जरूरी
अच्छी नींद लेना भी मधुमेह से दूर रहने के लिए जरूरी है। इसके लिए आपको रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप सोने से पहले मोबाइल या टीवी देखते हैं तो उसे बंद कर दें और सोने से पहले एक किताब पढ़ें। इससे आपकी नींद अच्छी आएगी और मधुमेह होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा सोने से पहले एक गिलास गर्म पानी पीने से भी अच्छी नींद आती है।
#5
नियमित रूप से कराएं स्वास्थ्य जांच
अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई समस्या हो सकती है तो समय-समय पर अपनी जांच करवाते रहें। इससे आपको अपनी समस्या जल्द पता चल जाएगी और आप उसका सही समय पर इलाज कर सकेंगे। इसके अलावा मधुमेह के लक्षणों पर ध्यान दें जैसे बार-बार पेशाब आना, आंखों का धुंधला दिखना, थकान महसूस होना आदि। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।