मधुमेह से दूर रहना चाहते हैं तो अपनाएं ये 5 आदतें, जीवनशैली रहेगी स्वस्थ

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रोजाना करें हल्की कसरत

रोजाना हल्की कसरत करने से न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन के कामकाज में आई गड़बड़ी भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप रोजाना 30 मिनट टहलने, योग या फिर कोई हल्की कसरत कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घर पर ही 15 से 20 मिनट व्यायाम कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको कोई समस्या है तो कसरत करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।