अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उनके साथ रहने पर घर में बाल और गंदगी फैलना आम बात है। अगर आप अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाने होंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को कुत्ते-मित्र बना सकते हैं और साथ ही साफ-सुथरा भी रख सकते हैं।
#1
नियमित सफाई करें
अपने घर की नियमित सफाई करना सबसे जरूरी है।
रोजाना झाड़ू लगाएं और वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें ताकि कुत्ते के बाल और गंदगी साफ हो जाएं, खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां आपका कुत्ता अक्सर बैठता या खेलता है।
हफ्ते में एक बार गहरी सफाई भी करें, जिसमें फर्श धोना और फर्नीचर पोंछना शामिल हो। इससे आपका घर हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे।
#2
विशेष उपकरणों का करें उपयोग
कुत्तों के बालों को साफ करने के लिए बाजार में कई खास उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे कि रोलर ब्रश या चिपकने वाले रोल्स।
इनका उपयोग करके आप आसानी से फर्श, सोफे और अन्य सतहों से कुत्ते के बाल हटा सकते हैं।
इसके अलावा आप वैक्यूम क्लीनर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो खासतौर पर कुत्ते के बालों को हटाने के लिए बनाए गए हैं। इससे आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
#3
कपड़ों का ध्यान रखें
अगर आपके कुत्ते का झूलने वाला आदत है तो उसके कपड़ों का खास ध्यान रखें। उन्हें समय-समय पर धोते रहें और सुखाते रहें ताकि कीटाणु न पनप सकें।
इसके अलावा आप कुत्ते के बिस्तर को भी नियमित रूप से धो सकते हैं। इससे न केवल आपका घर साफ-सुथरा रहेगा बल्कि आपके कुत्ते को भी आरामदायक महसूस होगा।
हफ्ते में एक बार गहरी सफाई भी करें, जिसमें फर्श धोना और फर्नीचर पोंछना शामिल हो।
#4
पौधों का रखें ध्यान
कुछ कुत्ते पौधों को चबाने या खोदने लगते हैं, जिससे घर की सजावट बिगड़ सकती है। इस समस्या से बचने के लिए अपने पौधों को ऐसे जगह पर रखें जहां आपका कुत्ता आसानी से पहुंच न सके।
अगर फिर भी वह परेशान करता है तो उसे साबुन या कड़वे स्प्रे से छिड़का सकते हैं, जिससे वह दूर रहें।
इसके अलावा आप पौधों की देखभाल नियमित रूप से करें ताकि वे स्वस्थ रहें और आपका घर सुंदर दिखे।
#5
प्रशिक्षण दें
अपने कुत्ते को घर के नियम सिखाना बहुत जरूरी है। उसे बताएं कि कौन-सी जगहें उसके खेलने के लिए सुरक्षित हैं और कहां नहीं जाना चाहिए।
इसके अलावा उसे बैठना, खड़ा होना, लेटना आदि आदेश सिखाएं ताकि वह अनुशासित रहे।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपने घर को कुत्ता-मित्र बना सकते हैं और साथ ही साफ-सुथरा भी रख सकते हैं।
इन तरीकों से आपका घर न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि स्वस्थ भी रहेगा।