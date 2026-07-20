अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहते हैं तो इन 5 बातों का रखें ध्यान

कुत्तों के बालों को साफ करने के लिए बाजार में कई खास उपकरण उपलब्ध हैं, जैसे कि रोलर ब्रश या चिपकने वाले रोल्स।

इनका उपयोग करके आप आसानी से फर्श, सोफे और अन्य सतहों से कुत्ते के बाल हटा सकते हैं।

इसके अलावा आप वैक्यूम क्लीनर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो खासतौर पर कुत्ते के बालों को हटाने के लिए बनाए गए हैं। इससे आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।