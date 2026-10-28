बुजुर्गों को हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाएं
क्या है खबर?
बुजुर्गों को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनके शरीर की पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है। सही मात्रा में पानी पीने से बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बुजुर्गों को पर्याप्त पानी पीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
#1
नियमित अंतराल पर पानी पिलाएं
बुजुर्गों को नियमित अंतराल पर पानी पिलाना बहुत जरूरी है। उन्हें हर घंटे या दो घंटे में एक गिलास पानी पीने की आदत डालें। इससे उनका शरीर पानी से भरपूर रहेगा और वे थकान और कमजोरी से बच सकेंगे।
आप उन्हें सुबह उठते ही एक गिलास पानी पिलाने से भी शुरुआत कर सकते हैं।
इसके अलावा दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दें ताकि वे पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन कर सकें।
#2
फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं
फल और सब्जियां न केवल पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होती हैं, बल्कि इनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है। तरबूज, खरबूज, खीरा और टमाटर जैसे फल-सब्जियां खाने से बुजुर्गों को पानी की कमी नहीं होती।
इन्हें सलाद या जूस के रूप में शामिल करें ताकि वे आसानी से इनका सेवन कर सकें।
इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन करने से उनकी त्वचा भी ताजगी बनी रहती है और उन्हें जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं।
#3
चाय-कॉफी का सीमित सेवन कराएं
चाय-कॉफी में कैफीन होती है, जो शरीर को पानी की कमी कर सकती है इसलिए इनका सेवन सीमित करना जरूरी है।
बुजुर्गों को दिन में 1-2 कप ही चाय-कॉफी पीने दें और उसके बीच में पानी या अन्य हाइड्रेटिंग पेय जैसे नारियल पानी या नींबू पानी दें। इससे उनकी प्यास भी बुझती है और शरीर पानी से भरपूर रहता है।
इसके अलावा उन्हें पानी पीने के लिए प्रेरित करें ताकि वे पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन कर सकें।
#4
मीठे और सोडे वाले पेय पदार्थों से दूर रखें
बुजुर्गों को मीठे और सोडे वाले पेय पदार्थों से दूर रखना चाहिए क्योंकि इनमें शक्कर होती है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
इनकी बजाय उन्हें प्राकृतिक पेय जैसे नारियल पानी, नींबू पानी या फलों का रस पिलाएं। ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं।
इसके अलावा इन पेय में मौजूद पोषक तत्व बुजुर्गों को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाते हैं।
#5
सोने से पहले एक गिलास पानी पिलाएं
सोने से पहले एक गिलास पानी पिलाने से बुजुर्गों का शरीर रातभर पानी से भरपूर रहता है और सुबह उठते ही उन्हें ताजगी महसूस होती है।
इसके अलावा यह उनकी नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। इस तरह आप इन सरल तरीकों से अपने बुजुर्गों को हाइड्रेटेड रख सकते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।