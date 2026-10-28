बुजुर्गों को हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो इन 5 तरीकों को अपनाएं

चाय-कॉफी में कैफीन होती है, जो शरीर को पानी की कमी कर सकती है इसलिए इनका सेवन सीमित करना जरूरी है।

बुजुर्गों को दिन में 1-2 कप ही चाय-कॉफी पीने दें और उसके बीच में पानी या अन्य हाइड्रेटिंग पेय जैसे नारियल पानी या नींबू पानी दें। इससे उनकी प्यास भी बुझती है और शरीर पानी से भरपूर रहता है।

इसके अलावा उन्हें पानी पीने के लिए प्रेरित करें ताकि वे पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन कर सकें।